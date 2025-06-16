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РСТ: отказы от туров в Израиль, Иран и Иорданию будут исчисляться десятками
РСТ: отказы от туров в Израиль, Иран и Иорданию будут исчисляться десятками - 16.06.2025, ПРАЙМ
РСТ: отказы от туров в Израиль, Иран и Иорданию будут исчисляться десятками
Отказы от путевок в Израиль, Иран и Иорданию со стороны российских туристов будут исчисляться не сотнями, а десятками, это нишевые направления, сообщили... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T10:23+0300
2025-06-16T10:23+0300
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туризм
россия
иран
израиль
иордания
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Отказы от путевок в Израиль, Иран и Иорданию со стороны российских туристов будут исчисляться не сотнями, а десятками, это нишевые направления, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "В целом, по данным туроператоров, речь может идти не о сотнях, а о десятках аннуляций... Иордания, Израиль, Иран – нишевые направления, капля в море", - отмечается в сообщении. Минэкономразвития РФ в воскресенье рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Иран и Израиль, а российским туристам воздержаться от поездок в эти страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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туризм, россия, иран, израиль, иордания, российский союз туриндустрии
Туризм, РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ИОРДАНИЯ, Российский союз туриндустрии
РСТ: отказы от туров в Израиль, Иран и Иорданию будут исчисляться десятками
РСТ: аннуляции туров в Израиль, Иран и Иорданию будут исчисляться десятками
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Отказы от путевок в Израиль, Иран и Иорданию со стороны российских туристов будут исчисляться не сотнями, а десятками, это нишевые направления, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"В целом, по данным туроператоров, речь может идти не о сотнях, а о десятках аннуляций... Иордания, Израиль, Иран – нишевые направления, капля в море", - отмечается в сообщении.
Минэкономразвития РФ в воскресенье рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Иран и Израиль, а российским туристам воздержаться от поездок в эти страны.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
СМИ: Иран перехватил на границе с Ираком БПЛА Израиля производства США