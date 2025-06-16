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Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль - 16.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250616/rst-858520186.html
Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль
Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль - 16.06.2025, ПРАЙМ
Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль
Российские туроператоры прекратили продажи туров в Иран и Израиль после рекомендаций Минэкономразвития РФ, но те туристы, которые уже отправились на отдых в эти | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T10:29+0300
2025-06-16T10:30+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
израиль
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рф
российский союз туриндустрии
интурист
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Российские туроператоры прекратили продажи туров в Иран и Израиль после рекомендаций Минэкономразвития РФ, но те туристы, которые уже отправились на отдых в эти страны, продолжают его и пока не хотят прерывать, поездки проходят штатно, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле. Минэкономразвития РФ в воскресенье рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Иран и Израиль, а российским туристам воздержаться от поездок в эти страны. В РСТ сообщили, что туроператоры "Интурист" и ITM Group туры в Израиль и Иран больше не предлагают, в "Русском Экспрессе" приостановили продажи туров в Израиль. "В Иране у нас находится небольшая экскурсионная группа, поездка уже заканчивается, все идет штатно, мы организуем сейчас трансфер до Азербайджана, чтобы они могли выехать домой, так как прямых рейсов "Аэрофлота", на котором они прилетели, пока нет. В Израиле у нас также отдыхает семья, и они пока не хотят прерывать свой отдых. Есть застрявшие туристы в Иордании из-за остановки полетов, но, как обещает Royal Jordan, уже 17 июня полеты должны возобновиться. Со всеми туристами на связи гиды наших принимающих офисов", - процитировали в РСТ слова представителя пресс-службы "Интуриста". В союзе отмечают, что одновременно "Интурист" начал получать заявки на аннуляцию бронирований турпоездок в израильский Эйлат на запущенных 12 июня прямых рейсах Red Wings, на которых у него блочные места. "Мы предлагаем туристам возврат денег или альтернативные направления, например, Турцию. Но полетная программа только началась, бронирования лишь набирали силу, о массовости говорить не приходится", - пояснили в "Интуристе". По линии туроператора ITM Group в Иране также сейчас находятся туристы компании. "Группа находится в Ширазе. Сейчас ситуация спокойная, туристы в безопасности, мы на связи с нашей принимающей компанией, отслеживаем обстановку. При необходимости программа тура будет скорректирована. Рейсы между Москвой и Тегераном приостановлены, и решение по максимально комфортному возвращению туристов домой будет приниматься в зависимости от развития ситуации", - процитировали в РСТ представителя туроператора. У компании "Русский Экспресс" сейчас есть туристы в Израиле. С ними на связи принимающие партнеры. В целом глубина продаж на этом направлении небольшая, если будут отказы, то возвраты и переносы, как пояснили в компании, будут производиться в порядке, установленном законодательством РФ.
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бизнес, туризм, россия, израиль, иран, рф, российский союз туриндустрии, интурист, аэрофлот
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, РФ, Российский союз туриндустрии, Интурист, Аэрофлот
10:29 16.06.2025 (обновлено: 10:30 16.06.2025)
 
Российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль

РСТ: российские туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Российские туроператоры прекратили продажи туров в Иран и Израиль после рекомендаций Минэкономразвития РФ, но те туристы, которые уже отправились на отдых в эти страны, продолжают его и пока не хотят прерывать, поездки проходят штатно, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Минэкономразвития РФ в воскресенье рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Иран и Израиль, а российским туристам воздержаться от поездок в эти страны. В РСТ сообщили, что туроператоры "Интурист" и ITM Group туры в Израиль и Иран больше не предлагают, в "Русском Экспрессе" приостановили продажи туров в Израиль.
"В Иране у нас находится небольшая экскурсионная группа, поездка уже заканчивается, все идет штатно, мы организуем сейчас трансфер до Азербайджана, чтобы они могли выехать домой, так как прямых рейсов "Аэрофлота", на котором они прилетели, пока нет. В Израиле у нас также отдыхает семья, и они пока не хотят прерывать свой отдых. Есть застрявшие туристы в Иордании из-за остановки полетов, но, как обещает Royal Jordan, уже 17 июня полеты должны возобновиться. Со всеми туристами на связи гиды наших принимающих офисов", - процитировали в РСТ слова представителя пресс-службы "Интуриста".
В союзе отмечают, что одновременно "Интурист" начал получать заявки на аннуляцию бронирований турпоездок в израильский Эйлат на запущенных 12 июня прямых рейсах Red Wings, на которых у него блочные места. "Мы предлагаем туристам возврат денег или альтернативные направления, например, Турцию. Но полетная программа только началась, бронирования лишь набирали силу, о массовости говорить не приходится", - пояснили в "Интуристе".
По линии туроператора ITM Group в Иране также сейчас находятся туристы компании. "Группа находится в Ширазе. Сейчас ситуация спокойная, туристы в безопасности, мы на связи с нашей принимающей компанией, отслеживаем обстановку. При необходимости программа тура будет скорректирована. Рейсы между Москвой и Тегераном приостановлены, и решение по максимально комфортному возвращению туристов домой будет приниматься в зависимости от развития ситуации", - процитировали в РСТ представителя туроператора.
У компании "Русский Экспресс" сейчас есть туристы в Израиле. С ними на связи принимающие партнеры. В целом глубина продаж на этом направлении небольшая, если будут отказы, то возвраты и переносы, как пояснили в компании, будут производиться в порядке, установленном законодательством РФ.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
РСТ: отказы от туров в Израиль, Иран и Иорданию будут исчисляться десятками
10:23
 
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