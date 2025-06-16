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В бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов - 16.06.2025, ПРАЙМ
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В бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов
В бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов - 16.06.2025, ПРАЙМ
В бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов
С начала года в федеральный бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов, что на 8,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T04:15+0300
2025-06-16T04:15+0300
экономика
россия
москва
иркутская область
красноярский край
рослесхоз
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. С начала года в федеральный бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов, что на 8,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза. По словам заместителя руководителя Рослесхоза Анастасии Винокуровой, за четыре месяца 2025 года прогноз доходов по платежам за использование лесов выполнен на 100,5% от плановых показателей. "Если сравнивать с поступлениями за аналогичный период прошлого года, то фактически в доход федерального бюджета поступило 23,6 миллиона рублей, что на 8,1% больше, чем в 2024 году", - приводятся в сообщении слова Винокуровой. Она уточнила, что традиционными лидерами по поступлениям является Иркутская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Ленинградская область.
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россия, москва, иркутская область, красноярский край, рослесхоз
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Иркутская область, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Рослесхоз
04:15 16.06.2025
 
В бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов

Рослесхоз: с начала года в бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. С начала года в федеральный бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов, что на 8,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
По словам заместителя руководителя Рослесхоза Анастасии Винокуровой, за четыре месяца 2025 года прогноз доходов по платежам за использование лесов выполнен на 100,5% от плановых показателей.
"Если сравнивать с поступлениями за аналогичный период прошлого года, то фактически в доход федерального бюджета поступило 23,6 миллиона рублей, что на 8,1% больше, чем в 2024 году", - приводятся в сообщении слова Винокуровой.
Она уточнила, что традиционными лидерами по поступлениям является Иркутская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Ленинградская область.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАИркутская областьКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙРослесхоз
 
 
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