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В бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов

В бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов - 16.06.2025, ПРАЙМ

В бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов

С начала года в федеральный бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов, что на 8,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T04:15+0300

2025-06-16T04:15+0300

2025-06-16T04:15+0300

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рослесхоз

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. С начала года в федеральный бюджет поступило 23,6 миллиарда рублей за использование лесов, что на 8,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза. По словам заместителя руководителя Рослесхоза Анастасии Винокуровой, за четыре месяца 2025 года прогноз доходов по платежам за использование лесов выполнен на 100,5% от плановых показателей. "Если сравнивать с поступлениями за аналогичный период прошлого года, то фактически в доход федерального бюджета поступило 23,6 миллиона рублей, что на 8,1% больше, чем в 2024 году", - приводятся в сообщении слова Винокуровой. Она уточнила, что традиционными лидерами по поступлениям является Иркутская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Ленинградская область.

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