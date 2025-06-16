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На Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае эвакуировали более ста человек

На Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае эвакуировали более ста человек - 16.06.2025, ПРАЙМ

На Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае эвакуировали более ста человек

Более 100 человек эвакуировали на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае из-за ложного срабатывания системы пожаротушения, угрозы персоналу нет, производство... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T07:56+0300

2025-06-16T07:56+0300

2025-06-16T07:56+0300

энергетика

общество

пермский край

уралкалий

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ПЕРМЬ, 16 июн - ПРАЙМ. Более 100 человек эвакуировали на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае из-за ложного срабатывания системы пожаротушения, угрозы персоналу нет, производство работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Уралкалий". "В 6.51 (4.51 мск) задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) на Усть-Яйвинском руднике. На момент задействования ПМЛА в шахте находились 105 человек. Весь персонал был выведен из рудника, угрозы для жизни работников нет", - рассказали в компании. Там же уточнили, что обследование участка выявило ложное срабатывание системы пожаротушения на центральной подземной подстанции. Угрозы руднику или людям нет. Режим ликвидации аварии снят. Производство работает в штатном режиме.

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общество , пермский край, уралкалий