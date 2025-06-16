https://1prime.ru/20250616/ruonia--858536349.html

Ставка RUONIA 11 июня выросла до 19,88%

Ставка RUONIA 11 июня выросла до 19,88% - 16.06.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 11 июня выросла до 19,88%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 11 июня, выросла на 0,08... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T14:31+0300

2025-06-16T14:31+0300

2025-06-16T14:31+0300

банк россии

финансы

банк россии

ruonia

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 11 июня, выросла на 0,08 процентного пункта и составила 19,88%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 515,36 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250611/stavka-858409729.html

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финансы, банк россии, ruonia