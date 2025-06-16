Ближневосточный узел

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. На фондовом рынке в пятницу преобладали покупки. Индекс МосБиржи повысился на 0,63% до 2750,32 п., индекс РТС – на 0,63% до 1096,68 п. Тем не менее по итогам недели оба индекса показали снижение, на 1,29% и на 1,08% соответственно. В сегменте суверенного долга позитивная динамика сохраняется, индекс RGBI повысился за неделю на 0,87%.Доходности ОФЗ за неделю снизились на 32-49 б. п. на отрезке кривой от двух до десяти лет. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций к завершению сократился до 49 б. п. с 66 б. п. в пятницу на предыдущей неделе. Наклон кривой доходности продолжает выравниваться на фоне опережающего снижения процентных ставок на ближнем отрезке кривой доходности облигаций.Выравниванию кривой доходности на прошлой неделе способствовала очередная порция данных Росстата индексу потребительских цен (ИПЦ). За неделю с 3 по 9 июня темпы роста ИПЦ сократились до 0,03% по сравнению с 0,05% на предыдущей неделе. Накопленная инфляция с начала года составила 3,6% к 9 июня. Если тенденция на замедление инфляции продолжится, это может обусловить более мягкую позицию регулятора на заседании в июне, что благоприятно отразится на динамике котировок облигаций и может оказать поддержку фондовым индексам.Опережающую динамику в конце прошлой недели показали акции нефтедобывающих компаний, которые получили неожиданный импульс к росту на фоне резкого повышения нефтяных котировок из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В ночь с четверга на пятницу на пике роста котировки Brent превышали 78 долларов США за баррель. Тем не менее в понедельник утром котировки Brentотступили и колеблются в области 74,5 доллара за баррель.Инвесторов беспокоит угроза закрытия Ормузского пролива, через который транспортируется около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что соответствует около 20% мирового потребления нефти. Кроме того, дальнейшая эскалация конфликта может привести к разрушению нефтяной инфраструктуры Ирана, который занимает третье место среди стран ОПЕК по объемам нефтедобычи. В 2024 году в стране добывалось в среднем около 3,26 млн баррелей нефти в сутки.Тем не менее в предыдущем эпизод обострения в отношениях между Израилем и Ираном, который приходится на 2024 год, критическая нефтедобывающая инфраструктура в целом осталась незатронутой. Тогда стадия обострения в отношениях продолжалась около месяца, провоцируя повышенную волатильность на нефтяном рынке, после чего нефтяные котировки вернулись к уровням, предшествовавшим обострению конфликта.Между тем всплеск волатильности на финансовых рынках в конце прошлой недели на фоне известных событий провоцирует повышенный спрос на золото, котировки которого превысили к концу недели 3400 долларов за унцию, вплотную приблизившись к рекордным максимумам. В перспективе цены на золото могут показать более устойчивую повышательную динамику, учитывая, что геополитические риски никуда не исчезнут.Для российского рынка акций колебания на сырьевых рынках – неоднозначный фактор, который, скорее, привносит повышенную волатильность. Более важный индикатор – выравнивание кривой доходности ОФЗ. Доходность десятилетних ОФЗ впервые за много месяцев опустилась ниже 15%, составив 14,98% в пятницу. В среднесрочной перспективе этот фактор будет способствовать повышению фондовых индексов. При прочих равных рынок в краткосрочной перспективе может проверить на прочность сопротивление в области 2906 п. по индексу МосБиржи, которое соответствует 200-дневной скользящей средней.
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. На фондовом рынке в пятницу преобладали покупки. Индекс МосБиржи повысился на 0,63% до 2750,32 п., индекс РТС – на 0,63% до 1096,68 п. Тем не менее по итогам недели оба индекса показали снижение, на 1,29% и на 1,08% соответственно. В сегменте суверенного долга позитивная динамика сохраняется, индекс RGBI повысился за неделю на 0,87%.
Доходности ОФЗ за неделю снизились на 32-49 б. п. на отрезке кривой от двух до десяти лет. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций к завершению сократился до 49 б. п. с 66 б. п. в пятницу на предыдущей неделе. Наклон кривой доходности продолжает выравниваться на фоне опережающего снижения процентных ставок на ближнем отрезке кривой доходности облигаций.
Выравниванию кривой доходности на прошлой неделе способствовала очередная порция данных Росстата индексу потребительских цен (ИПЦ). За неделю с 3 по 9 июня темпы роста ИПЦ сократились до 0,03% по сравнению с 0,05% на предыдущей неделе. Накопленная инфляция с начала года составила 3,6% к 9 июня. Если тенденция на замедление инфляции продолжится, это может обусловить более мягкую позицию регулятора на заседании в июне, что благоприятно отразится на динамике котировок облигаций и может оказать поддержку фондовым индексам.
Опережающую динамику в конце прошлой недели показали акции нефтедобывающих компаний, которые получили неожиданный импульс к росту на фоне резкого повышения нефтяных котировок из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В ночь с четверга на пятницу на пике роста котировки Brent превышали 78 долларов США за баррель. Тем не менее в понедельник утром котировки Brentотступили и колеблются в области 74,5 доллара за баррель.
Инвесторов беспокоит угроза закрытия Ормузского пролива, через который транспортируется около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что соответствует около 20% мирового потребления нефти. Кроме того, дальнейшая эскалация конфликта может привести к разрушению нефтяной инфраструктуры Ирана, который занимает третье место среди стран ОПЕК по объемам нефтедобычи. В 2024 году в стране добывалось в среднем около 3,26 млн баррелей нефти в сутки.
Тем не менее в предыдущем эпизод обострения в отношениях между Израилем и Ираном, который приходится на 2024 год, критическая нефтедобывающая инфраструктура в целом осталась незатронутой. Тогда стадия обострения в отношениях продолжалась около месяца, провоцируя повышенную волатильность на нефтяном рынке, после чего нефтяные котировки вернулись к уровням, предшествовавшим обострению конфликта.
Между тем всплеск волатильности на финансовых рынках в конце прошлой недели на фоне известных событий провоцирует повышенный спрос на золото, котировки которого превысили к концу недели 3400 долларов за унцию, вплотную приблизившись к рекордным максимумам. В перспективе цены на золото могут показать более устойчивую повышательную динамику, учитывая, что геополитические риски никуда не исчезнут.
Для российского рынка акций колебания на сырьевых рынках – неоднозначный фактор, который, скорее, привносит повышенную волатильность. Более важный индикатор – выравнивание кривой доходности ОФЗ. Доходность десятилетних ОФЗ впервые за много месяцев опустилась ниже 15%, составив 14,98% в пятницу. В среднесрочной перспективе этот фактор будет способствовать повышению фондовых индексов. При прочих равных рынок в краткосрочной перспективе может проверить на прочность сопротивление в области 2906 п. по индексу МосБиржи, которое соответствует 200-дневной скользящей средней.
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