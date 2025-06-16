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Российский рынок акций умеренно растет в начале торговой сессии
Российский рынок акций умеренно растет в начале торговой сессии - 16.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет в начале торговой сессии
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. | 16.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.24 мск рос на 0,26% относительно предыдущего закрытия, до 2 757,56 пункта. В частности, дорожают акции "Аэрофлота" (+0,55%), Сбербанка (+0,42%), "Мечела" (+0,32%). В то же время дешевеют акции АФК "Система" (-2,06%), "Татнефти" (-1,85%), "Роснефти" (-1,5%). Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Цены на нефть остаются у максимумов с начала года на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем, отмечает эксперт. "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию восходящего движения на фоне более высоких цен на нефть и стабилизации настроений на мировых биржах, но в целом продолжит испытывать недостаток в масштабных драйверах роста", - добавляет Кожухова. "Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на сегодня видим район 2740-2800 пунктов. Что же касается предстоящей недели, то рынок, кроме ситуации с ценами на нефть, может быть поддержан новостями с ПМЭФ, что придаст дополнительный импульс покупкам и будет способствовать закреплению рынка к концу недели в районе 2750-2820 пунктов", - полагает Богдан Зварич из ПСБ. При этом сдерживающим фактором для роста рынка акций станет дальнейшее укрепление рубля, отмечает эксперт.
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рынок, торги, акции, москва, иран, израиль, мосбиржа, сбербанк
Экономика, Рынок, Торги, Акции, МОСКВА, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Мосбиржа, Сбербанк
Российский рынок акций умеренно растет в начале торговой сессии
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.24 мск рос на 0,26% относительно предыдущего закрытия, до 2 757,56 пункта.
В частности, дорожают акции "Аэрофлота" (+0,55%), Сбербанка (+0,42%), "Мечела" (+0,32%). В то же время дешевеют акции АФК "Система" (-2,06%), "Татнефти" (-1,85%), "Роснефти" (-1,5%).
Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Цены на нефть остаются у максимумов с начала года на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем, отмечает эксперт.
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию восходящего движения на фоне более высоких цен на нефть и стабилизации настроений на мировых биржах, но в целом продолжит испытывать недостаток в масштабных драйверах роста", - добавляет Кожухова.
"Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на сегодня видим район 2740-2800 пунктов. Что же касается предстоящей недели, то рынок, кроме ситуации с ценами на нефть, может быть поддержан новостями с ПМЭФ, что придаст дополнительный импульс покупкам и будет способствовать закреплению рынка к концу недели в районе 2750-2820 пунктов", - полагает Богдан Зварич из ПСБ.
При этом сдерживающим фактором для роста рынка акций станет дальнейшее укрепление рубля, отмечает эксперт.
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии