Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно растет в начале торговой сессии - 16.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250616/rynok-858520550.html
Российский рынок акций умеренно растет в начале торговой сессии
Российский рынок акций умеренно растет в начале торговой сессии - 16.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет в начале торговой сессии
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T10:35+0300
2025-06-16T10:35+0300
экономика
рынок
торги
акции
москва
иран
израиль
мосбиржа
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/62/841356275_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_07f165cb2abde94a5cade452c11590f1.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.24 мск рос на 0,26% относительно предыдущего закрытия, до 2 757,56 пункта. В частности, дорожают акции "Аэрофлота" (+0,55%), Сбербанка (+0,42%), "Мечела" (+0,32%). В то же время дешевеют акции АФК "Система" (-2,06%), "Татнефти" (-1,85%), "Роснефти" (-1,5%). Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Цены на нефть остаются у максимумов с начала года на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем, отмечает эксперт. "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию восходящего движения на фоне более высоких цен на нефть и стабилизации настроений на мировых биржах, но в целом продолжит испытывать недостаток в масштабных драйверах роста", - добавляет Кожухова. "Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на сегодня видим район 2740-2800 пунктов. Что же касается предстоящей недели, то рынок, кроме ситуации с ценами на нефть, может быть поддержан новостями с ПМЭФ, что придаст дополнительный импульс покупкам и будет способствовать закреплению рынка к концу недели в районе 2750-2820 пунктов", - полагает Богдан Зварич из ПСБ. При этом сдерживающим фактором для роста рынка акций станет дальнейшее укрепление рубля, отмечает эксперт.
https://1prime.ru/20250616/rynok-858515369.html
москва
иран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/62/841356275_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_12daa85463742ee9c7fc00df6aa7d436.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, москва, иран, израиль, мосбиржа, сбербанк
Экономика, Рынок, Торги, Акции, МОСКВА, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Мосбиржа, Сбербанк
10:35 16.06.2025
 
Российский рынок акций умеренно растет в начале торговой сессии

Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.24 мск рос на 0,26% относительно предыдущего закрытия, до 2 757,56 пункта.
В частности, дорожают акции "Аэрофлота" (+0,55%), Сбербанка (+0,42%), "Мечела" (+0,32%). В то же время дешевеют акции АФК "Система" (-2,06%), "Татнефти" (-1,85%), "Роснефти" (-1,5%).
Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Цены на нефть остаются у максимумов с начала года на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем, отмечает эксперт.
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию восходящего движения на фоне более высоких цен на нефть и стабилизации настроений на мировых биржах, но в целом продолжит испытывать недостаток в масштабных драйверах роста", - добавляет Кожухова.
"Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на сегодня видим район 2740-2800 пунктов. Что же касается предстоящей недели, то рынок, кроме ситуации с ценами на нефть, может быть поддержан новостями с ПМЭФ, что придаст дополнительный импульс покупкам и будет способствовать закреплению рынка к концу недели в районе 2750-2820 пунктов", - полагает Богдан Зварич из ПСБ.
При этом сдерживающим фактором для роста рынка акций станет дальнейшее укрепление рубля, отмечает эксперт.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии
08:33
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииМОСКВАИРАНИЗРАИЛЬМосбиржаСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала