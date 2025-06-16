Рынки в огне, а рубль все еще крепок

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. После появления на длинных выходных новостей об ирано-израильского конфликте, цена на нефть Brent подскочила более, чем на 10%. А российский рынок акций начал эту неделю с умеренного роста. Израиль нанес удары по ядерным, военным нефтегазовым объектам в Иране. Иран в отвес нанес авиаудар по Израилю. Затем волатильность в нефтяных котировках начала спадать, и сейчас Brent торгуется возле $75 за баррель. Рынок акций США отреагировал на новости негативно, потеряв процент. А золото обновило исторический максимум. На спотовом рынке за тройскую унцию давали более $3452. Защитный актив в периоды мировой нестабильности пользуется повышенным спросом. Дальнейшее движение котировок нефти будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если столкновение в регионе разрастется, то мировые поставки нефти через Ормузский пролив окажутся под вопросом. Морской логистике поставок нефти придется перестраиваться. Это вызовет значительный рост расходов на транспортировку. Также теперь может упасть экспорт иранской нефти. Эти факторы сейчас инвесторы стараются включить в прогнозы нефтяных котировок. А продавцы и покупатели нефти готовятся к дальнейшему росту цен. Пока обсуждается, что стороны могут прекратить наносить друг по другу удары, если будет заключено соглашение по ядерному оружию Ирана. Но своим посредникам в переговорах — Катару и Оману — Иран заявляет, что не готов вести переговоры о прекращении огня пока находится под израильским обстрелом. А, учитывая на сколько переменчива ситуация на Ближнем Востоке, то даже после достижения договоренностей конфликт может вспыхнуть с новой силой. Поэтому рассчитывать на скорое полноценное прекращение конфликта пока не стоит. От зарубежных рынков акций стоит сейчас ждать повышенной волатильности. А российскому рынку рост цен на нефть на руку. Первыми позитивно на рост нефтяных цен отреагировали наиболее чувствительные бумаги: "Лукойла", "Татнефти" и "Роснефти". Также рост цен на нефть поддержит рубль. А если нефть будет дорогой долго, то и российский госбюджет. В понедельник торги на российском рынке открылись в плюсе с отметки в 2759 п. Для индекса Мосбиржи важный уровень сопротивления на 2800 п. Если он будет взят, то вероятно его закрепление в виде поддержки. На этой неделе ждем, что торги индексом Мосбиржи будут проходить в диапазоне 2700-2850 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. После появления на длинных выходных новостей об ирано-израильского конфликте, цена на нефть Brent подскочила более, чем на 10%. А российский рынок акций начал эту неделю с умеренного роста. Израиль нанес удары по ядерным, военным нефтегазовым объектам в Иране. Иран в отвес нанес авиаудар по Израилю. Затем волатильность в нефтяных котировках начала спадать, и сейчас Brent торгуется возле $75 за баррель.
Рынок акций США отреагировал на новости негативно, потеряв процент. А золото обновило исторический максимум. На спотовом рынке за тройскую унцию давали более $3452. Защитный актив в периоды мировой нестабильности пользуется повышенным спросом.
Дальнейшее движение котировок нефти будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если столкновение в регионе разрастется, то мировые поставки нефти через Ормузский пролив окажутся под вопросом. Морской логистике поставок нефти придется перестраиваться. Это вызовет значительный рост расходов на транспортировку. Также теперь может упасть экспорт иранской нефти. Эти факторы сейчас инвесторы стараются включить в прогнозы нефтяных котировок. А продавцы и покупатели нефти готовятся к дальнейшему росту цен.
Цены на нефть стремительно растут
13 июня, 21:40
Пока обсуждается, что стороны могут прекратить наносить друг по другу удары, если будет заключено соглашение по ядерному оружию Ирана. Но своим посредникам в переговорах — Катару и Оману — Иран заявляет, что не готов вести переговоры о прекращении огня пока находится под израильским обстрелом. А, учитывая на сколько переменчива ситуация на Ближнем Востоке, то даже после достижения договоренностей конфликт может вспыхнуть с новой силой. Поэтому рассчитывать на скорое полноценное прекращение конфликта пока не стоит.
От зарубежных рынков акций стоит сейчас ждать повышенной волатильности. А российскому рынку рост цен на нефть на руку. Первыми позитивно на рост нефтяных цен отреагировали наиболее чувствительные бумаги: "Лукойла", "Татнефти" и "Роснефти". Также рост цен на нефть поддержит рубль. А если нефть будет дорогой долго, то и российский госбюджет.
В понедельник торги на российском рынке открылись в плюсе с отметки в 2759 п. Для индекса Мосбиржи важный уровень сопротивления на 2800 п. Если он будет взят, то вероятно его закрепление в виде поддержки. На этой неделе ждем, что торги индексом Мосбиржи будут проходить в диапазоне 2700-2850 п.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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