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РЖД увеличили погрузку химикатов на экспорт - 16.06.2025, ПРАЙМ
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РЖД увеличили погрузку химикатов на экспорт
РЖД увеличили погрузку химикатов на экспорт - 16.06.2025, ПРАЙМ
РЖД увеличили погрузку химикатов на экспорт
РЖД в январе-мае 2025 года увеличили погрузку химической продукции отечественных предприятий на экспорт на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T16:46+0300
2025-06-16T16:46+0300
экономика
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. РЖД в январе-мае 2025 года увеличили погрузку химической продукции отечественных предприятий на экспорт на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 2,3 миллиона тонн, сообщила компания. "Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-мае выросла на 16,4%. Всего за 5 месяцев 2025 года отправили на экспорт 2,3 миллиона тонн химической продукции отечественных предприятий", - говорится в сообщении. Основной объем составил метанол (+29,5%), сера (+5,5%), серная кислота (рост в 1,5 раза). Большая часть (1,2 миллиона тонн, +26,1%) отправлена через порты: Северо-Запада – 494 тысячи тонн (+20,3%), Юга – 371 тысяча тонн (рост в 1,7 раза), Дальнего Востока – 358 тысяч тонн (+3,4%). Через погранпереходы на экспорт перевезено 1,1 миллиона тонн (+6,8%). Регионами-лидерами по объему погрузки химикатов на экспорт стали: Астраханская область (314 тысяч тонн), Пермский край (276 тысяч тонн), Тульская область (270 тысяч тонн).
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бизнес, россия, северо-запад, дальний восток, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Северо-Запад, Дальний Восток, РЖД
16:46 16.06.2025
 
РЖД увеличили погрузку химикатов на экспорт

РЖД в январе-мае увеличили погрузку химической продукции на экспорт на 16,4%

Железная дорога
Железная дорога
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. РЖД в январе-мае 2025 года увеличили погрузку химической продукции отечественных предприятий на экспорт на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 2,3 миллиона тонн, сообщила компания.
"Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-мае выросла на 16,4%. Всего за 5 месяцев 2025 года отправили на экспорт 2,3 миллиона тонн химической продукции отечественных предприятий", - говорится в сообщении.
Основной объем составил метанол (+29,5%), сера (+5,5%), серная кислота (рост в 1,5 раза).
Большая часть (1,2 миллиона тонн, +26,1%) отправлена через порты: Северо-Запада – 494 тысячи тонн (+20,3%), Юга – 371 тысяча тонн (рост в 1,7 раза), Дальнего Востока – 358 тысяч тонн (+3,4%). Через погранпереходы на экспорт перевезено 1,1 миллиона тонн (+6,8%).
Регионами-лидерами по объему погрузки химикатов на экспорт стали: Астраханская область (314 тысяч тонн), Пермский край (276 тысяч тонн), Тульская область (270 тысяч тонн).
%Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
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ЭкономикаБизнесРОССИЯСеверо-ЗападДальний ВостокРЖД
 
 
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