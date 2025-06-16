https://1prime.ru/20250616/rzhd-858543525.html

РЖД увеличили погрузку химикатов на экспорт

РЖД увеличили погрузку химикатов на экспорт - 16.06.2025, ПРАЙМ

РЖД увеличили погрузку химикатов на экспорт

РЖД в январе-мае 2025 года увеличили погрузку химической продукции отечественных предприятий на экспорт на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T16:46+0300

2025-06-16T16:46+0300

2025-06-16T16:46+0300

экономика

бизнес

россия

северо-запад

дальний восток

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75724/32/757243271_0:76:801:526_1920x0_80_0_0_7012bee8098af2b40c54d14299bbd1cc.jpg

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. РЖД в январе-мае 2025 года увеличили погрузку химической продукции отечественных предприятий на экспорт на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 2,3 миллиона тонн, сообщила компания. "Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-мае выросла на 16,4%. Всего за 5 месяцев 2025 года отправили на экспорт 2,3 миллиона тонн химической продукции отечественных предприятий", - говорится в сообщении. Основной объем составил метанол (+29,5%), сера (+5,5%), серная кислота (рост в 1,5 раза). Большая часть (1,2 миллиона тонн, +26,1%) отправлена через порты: Северо-Запада – 494 тысячи тонн (+20,3%), Юга – 371 тысяча тонн (рост в 1,7 раза), Дальнего Востока – 358 тысяч тонн (+3,4%). Через погранпереходы на экспорт перевезено 1,1 миллиона тонн (+6,8%). Регионами-лидерами по объему погрузки химикатов на экспорт стали: Астраханская область (314 тысяч тонн), Пермский край (276 тысяч тонн), Тульская область (270 тысяч тонн).

https://1prime.ru/20250616/birzha-858522212.html

северо-запад

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, северо-запад, дальний восток, ржд