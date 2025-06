https://1prime.ru/20250616/sberbank--858523092.html

Сбербанк снизил минимальную сумму кредита по "Семейной ипотеке"

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Сбербанк с 16 июня снизил минимальную сумму кредита при совмещении льготных и рыночных условий по "Семейной ипотеке" и "Ипотеке для IT" , сообщили в пресс-службе кредитной организации. "С 16 июня Сбер снизил минимально-допустимую сумму кредита при совмещении льготных и рыночных условий по программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для IT" на "Домклик", - сказано в сообщении. Банк уточняет, что по "Семейной ипотеке" для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти минимальная сумма составит 12,8 миллиона рублей (было - 14 миллионов рублей). Для остальных регионов - 6,3 миллиона рублей (было - 7 миллионов рублей). Отмечается, что максимальная сумма кредита осталась без изменений - 30 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И до 15 миллионов рублей - в остальных регионах. При этом базовые лимиты по программе составляют 12 миллионов рублей и 6 миллионов рублей соответственно. По программе "Ипотека для IT" минимальная сумма кредита при совмещении рыночных и льготных условий - 10 миллионов рублей для всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (было - 10,5 миллиона рублей), отметили в пресс-службе. Максимальная сумма займа по "Ипотеке для IT" при совмещении рыночных и льготных условий осталась прежней - 18 миллионов рублей, базовый лимит составляет 9 миллионов рублей. Кроме того, банк снизил средневзвешенные ставки по программам. Теперь при совмещении льготной и рыночной ставок средневзвешенная составит: по "Семейной ипотеке" - от 7,5% до 17,2% в зависимости от суммы кредита (ранее - от 10,3% до 17,2%), по "Ипотеке для ИТ" - от 8,6% до 15,6% (ранее - от 10,3% до 15,6%). Подчеркивается, что клиенты, которые уже получили одобрение по заявке на прежних условиях, также могут снизить необходимую сумму кредита и понизить ставку. Для этого нужно заказать звонок или написать в чат в личном кабинете на "Домклик".

