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США одобрили сделку по передаче Малайзии истребителей F/A-18 Hornet - 16.06.2025, ПРАЙМ
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США одобрили сделку по передаче Малайзии истребителей F/A-18 Hornet
США одобрили сделку по передаче Малайзии истребителей F/A-18 Hornet - 16.06.2025, ПРАЙМ
США одобрили сделку по передаче Малайзии истребителей F/A-18 Hornet
Соединенные Штаты дали согласие на передачу Малайзии партии многоцелевых истребителей F/A-18C/D Hornet, ранее стоявших на вооружении ВВС Кувейта, заявил... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T13:59+0300
2025-06-16T13:59+0300
вооружения
малайзия
кувейт
сша
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ДЖАКАРТА, 16 июн – ПРАЙМ. Соединенные Штаты дали согласие на передачу Малайзии партии многоцелевых истребителей F/A-18C/D Hornet, ранее стоявших на вооружении ВВС Кувейта, заявил командующий Королевскими военно-воздушными силами Малайзии (RMAF) генерал Тан Шри Асгар Хан Гориман Хан. "Имеется позитивный прогресс по сделке. Мы создали комитет, состоящий из министерств обороны обеих стран и ВВС Кувейта, и США дали нам разрешение на продолжение дальнейших обсуждений. Процесс будет реализован в ближайшем будущем, но нам также нужно дождаться, когда Кувейт получит F/A-18 E/F Super Hornets, которые они закупили у США. Это ключевой фактор", - заявил военный на пресс-конференции в честь 67-й годовщины ВВС Малайзии. Его слова приводит местное издание New Straits Times. В рамках сделки Куала-Лумпур рассчитывает получить до 30 подержанных истребителей – как одноместных F/A-18C, так и двухместных F/A-18D. Это временная мера, направленная на поддержание боеспособности ВВС страны на фоне задержек с реализацией программы модернизации парка боевой авиации (MRCA). Переговоры о возможной передаче кувейтских самолетов шли с 2017 года. В октябре 2024 года делегация минобороны Малайзии провела инспекцию самолетов в Кувейте. По данным СМИ, состояние истребителей оценивается как удовлетворительное, с низким налетом по сравнению с аналогичными машинами, уже эксплуатируемыми в стране. На сегодняшний день ВВС Малайзии эксплуатируют восемь F/A-18D, поставленных в 1990-х годах. Ожидаемая передача техники практически удвоит этот парк и позволит компенсировать дефицит современных боевых самолетов до 2040 года.
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малайзия, кувейт, сша
Вооружения, МАЛАЙЗИЯ, КУВЕЙТ, США
13:59 16.06.2025
 
США одобрили сделку по передаче Малайзии истребителей F/A-18 Hornet

США одобрили сделку по передаче Малайзии истребителей F/A-18 Hornet из Кувейта

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ДЖАКАРТА, 16 июн – ПРАЙМ. Соединенные Штаты дали согласие на передачу Малайзии партии многоцелевых истребителей F/A-18C/D Hornet, ранее стоявших на вооружении ВВС Кувейта, заявил командующий Королевскими военно-воздушными силами Малайзии (RMAF) генерал Тан Шри Асгар Хан Гориман Хан.
"Имеется позитивный прогресс по сделке. Мы создали комитет, состоящий из министерств обороны обеих стран и ВВС Кувейта, и США дали нам разрешение на продолжение дальнейших обсуждений. Процесс будет реализован в ближайшем будущем, но нам также нужно дождаться, когда Кувейт получит F/A-18 E/F Super Hornets, которые они закупили у США. Это ключевой фактор", - заявил военный на пресс-конференции в честь 67-й годовщины ВВС Малайзии. Его слова приводит местное издание New Straits Times.
В рамках сделки Куала-Лумпур рассчитывает получить до 30 подержанных истребителей – как одноместных F/A-18C, так и двухместных F/A-18D. Это временная мера, направленная на поддержание боеспособности ВВС страны на фоне задержек с реализацией программы модернизации парка боевой авиации (MRCA).
Переговоры о возможной передаче кувейтских самолетов шли с 2017 года. В октябре 2024 года делегация минобороны Малайзии провела инспекцию самолетов в Кувейте. По данным СМИ, состояние истребителей оценивается как удовлетворительное, с низким налетом по сравнению с аналогичными машинами, уже эксплуатируемыми в стране.
На сегодняшний день ВВС Малайзии эксплуатируют восемь F/A-18D, поставленных в 1990-х годах. Ожидаемая передача техники практически удвоит этот парк и позволит компенсировать дефицит современных боевых самолетов до 2040 года.
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ВооруженияМАЛАЙЗИЯКУВЕЙТСША
 
 
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