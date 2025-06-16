https://1prime.ru/20250616/sdelka-858534548.html

США одобрили сделку по передаче Малайзии истребителей F/A-18 Hornet

США одобрили сделку по передаче Малайзии истребителей F/A-18 Hornet - 16.06.2025, ПРАЙМ

США одобрили сделку по передаче Малайзии истребителей F/A-18 Hornet

Соединенные Штаты дали согласие на передачу Малайзии партии многоцелевых истребителей F/A-18C/D Hornet, ранее стоявших на вооружении ВВС Кувейта, заявил... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T13:59+0300

2025-06-16T13:59+0300

2025-06-16T13:59+0300

вооружения

малайзия

кувейт

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

ДЖАКАРТА, 16 июн – ПРАЙМ. Соединенные Штаты дали согласие на передачу Малайзии партии многоцелевых истребителей F/A-18C/D Hornet, ранее стоявших на вооружении ВВС Кувейта, заявил командующий Королевскими военно-воздушными силами Малайзии (RMAF) генерал Тан Шри Асгар Хан Гориман Хан. "Имеется позитивный прогресс по сделке. Мы создали комитет, состоящий из министерств обороны обеих стран и ВВС Кувейта, и США дали нам разрешение на продолжение дальнейших обсуждений. Процесс будет реализован в ближайшем будущем, но нам также нужно дождаться, когда Кувейт получит F/A-18 E/F Super Hornets, которые они закупили у США. Это ключевой фактор", - заявил военный на пресс-конференции в честь 67-й годовщины ВВС Малайзии. Его слова приводит местное издание New Straits Times. В рамках сделки Куала-Лумпур рассчитывает получить до 30 подержанных истребителей – как одноместных F/A-18C, так и двухместных F/A-18D. Это временная мера, направленная на поддержание боеспособности ВВС страны на фоне задержек с реализацией программы модернизации парка боевой авиации (MRCA). Переговоры о возможной передаче кувейтских самолетов шли с 2017 года. В октябре 2024 года делегация минобороны Малайзии провела инспекцию самолетов в Кувейте. По данным СМИ, состояние истребителей оценивается как удовлетворительное, с низким налетом по сравнению с аналогичными машинами, уже эксплуатируемыми в стране. На сегодняшний день ВВС Малайзии эксплуатируют восемь F/A-18D, поставленных в 1990-х годах. Ожидаемая передача техники практически удвоит этот парк и позволит компенсировать дефицит современных боевых самолетов до 2040 года.

https://1prime.ru/20250527/malajzija-857945081.html

малайзия

кувейт

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

малайзия, кувейт, сша