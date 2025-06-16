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Сенатор от Коми Шумилова досрочно покинет Совфед

Сенатор от Коми Шумилова досрочно покинет Совфед - 16.06.2025, ПРАЙМ

Сенатор от Коми Шумилова досрочно покинет Совфед

Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова досрочно слагает свои полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня, сообщил РИА Новости... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T22:54+0300

2025-06-16T22:54+0300

2025-06-16T23:07+0300

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова досрочно слагает свои полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. "Сенатор Елена Шумилова написала сегодня заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Тимченко. По его словам, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня. Шумилова входит в состав комитета СФ по региональной политике, ее полномочия истекают в сентябре текущего года.

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общество , москва, республика коми, совфед