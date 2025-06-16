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Сенатор от Коми Шумилова досрочно покинет Совфед - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Сенатор от Коми Шумилова досрочно покинет Совфед
Сенатор от Коми Шумилова досрочно покинет Совфед - 16.06.2025, ПРАЙМ
Сенатор от Коми Шумилова досрочно покинет Совфед
Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова досрочно слагает свои полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня, сообщил РИА Новости... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T22:54+0300
2025-06-16T23:07+0300
политика
общество
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова досрочно слагает свои полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. "Сенатор Елена Шумилова написала сегодня заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Тимченко. По его словам, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня. Шумилова входит в состав комитета СФ по региональной политике, ее полномочия истекают в сентябре текущего года.
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общество , москва, республика коми, совфед
Политика, Общество , МОСКВА, республика Коми, Совфед
22:54 16.06.2025 (обновлено: 23:07 16.06.2025)
 
Сенатор от Коми Шумилова досрочно покинет Совфед

Сенатор от Коми Шумилова досрочно сложила полномочия по собственному желанию

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСенатор Елена Шумилова
Сенатор Елена Шумилова - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова досрочно слагает свои полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Сенатор Елена Шумилова написала сегодня заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Тимченко.
По его словам, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня.
Шумилова входит в состав комитета СФ по региональной политике, ее полномочия истекают в сентябре текущего года.
 
ПолитикаОбществоМОСКВАреспублика КомиСовфед
 
 
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