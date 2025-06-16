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Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Украине - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Украине
Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Украине - 16.06.2025, ПРАЙМ
Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Украине
Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T14:45+0300
2025-06-16T15:28+0300
энергетика
россия
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 16 июн - ПРАЙМ. Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Сегодня около 40-42% импорта электроэнергии на Украину поступает из Венгрии. Таким образом, Венгрия играет ключевую роль в энергоснабжении Украины. Но очевидно, что если энергоснабжение Венгрии подвергнется риску и станет неопределенным, это может серьезно повлиять на то, сможем ли мы продолжать поставки на Украину", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.Глава венгерского МИД также сообщил, что задал на заседании вопрос о том, кто покроет неустойку Венгрии перед РФ, если ЕК заставит разорвать ее долгосрочный контракт на поставку российских нефти и газа до 2037 года.Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕК предложит запрет контрактов на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства в попытке обойти вето обычно выступающих против Словакии и Венгрии.Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
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россия, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, ес
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Будапешт, Петер Сийярто, ЕС
14:45 16.06.2025 (обновлено: 15:28 16.06.2025)
 
Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Украине

Сийярто: Венгрия не уверена, что сможет продолжить поставки электроэнергии Украине

© CC BY 2.0 / The Official CTBTO PhotostreamМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© CC BY 2.0 / The Official CTBTO Photostream
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БУДАПЕШТ, 16 июн - ПРАЙМ. Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня около 40-42% импорта электроэнергии на Украину поступает из Венгрии. Таким образом, Венгрия играет ключевую роль в энергоснабжении Украины. Но очевидно, что если энергоснабжение Венгрии подвергнется риску и станет неопределенным, это может серьезно повлиять на то, сможем ли мы продолжать поставки на Украину", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.
Глава венгерского МИД также сообщил, что задал на заседании вопрос о том, кто покроет неустойку Венгрии перед РФ, если ЕК заставит разорвать ее долгосрочный контракт на поставку российских нефти и газа до 2037 года.
Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕК предложит запрет контрактов на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства в попытке обойти вето обычно выступающих против Словакии и Венгрии.
Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Венгрия и Словакия наложили вето на план по отказу от энергоносителей из РФ
14:28
 
ЭнергетикаРОССИЯВЕНГРИЯУКРАИНАБудапештПетер СийяртоЕС
 
 
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