Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто - 16.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250616/siyyarto-858540331.html
ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто
ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто - 16.06.2025, ПРАЙМ
ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто
Евросоюз не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, поскольку на самом деле западноевропейские компании заинтересованы в связях с "Росатомом",... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:45+0300
2025-06-16T15:45+0300
энергетика
россия
венгрия
будапешт
брюссель
петер сийярто
ес
росатом
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/19/841321905_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_7370a97260ab5345e32ee3f0879564a6.jpg
БУДАПЕШТ, 16 июн - ПРАЙМ. Евросоюз не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, поскольку на самом деле западноевропейские компании заинтересованы в связях с "Росатомом", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕК стремится к 2030-м годам полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива, однако эти планы сталкиваются к необходимостью многомиллиардных замещающих инвестиций. "Ожидаемый завтра законопроект в области ядерной энергетики либо не будет представлен, либо будет представлен в очень мягкой форме. Я думаю, причина этого в том, что за кулисами происходит огромное промышленное взаимодействие между российскими и западноевропейскими игроками ядерной промышленности... Поэтому несколько западноевропейских стран также выразили в последние дни и недели сильное сопротивление намерениям Брюсселя ограничить ядерное сотрудничество", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1. Он привел в пример проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии, в рамках которого "французские и немецкие субподрядчики получают огромные контракты от "Росатома". "За кулисами, не на витрине, очевидно, потому что бизнесмены - люди скромные, происходит очень тесное слияние между западноевропейской и российской ядерной промышленностью", - отметил Сийярто.
https://1prime.ru/20250616/veto-858536017.html
венгрия
будапешт
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/19/841321905_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_89e903ed8f167eafb72f2abbdf01741c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, будапешт, брюссель, петер сийярто, ес, росатом, ек
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Брюссель, Петер Сийярто, ЕС, Росатом, ЕК
15:45 16.06.2025
 
ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто

МИД Венгрии: ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере

© Фото : MTIМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© Фото : MTI
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 16 июн - ПРАЙМ. Евросоюз не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, поскольку на самом деле западноевропейские компании заинтересованы в связях с "Росатомом", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕК стремится к 2030-м годам полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива, однако эти планы сталкиваются к необходимостью многомиллиардных замещающих инвестиций.
"Ожидаемый завтра законопроект в области ядерной энергетики либо не будет представлен, либо будет представлен в очень мягкой форме. Я думаю, причина этого в том, что за кулисами происходит огромное промышленное взаимодействие между российскими и западноевропейскими игроками ядерной промышленности... Поэтому несколько западноевропейских стран также выразили в последние дни и недели сильное сопротивление намерениям Брюсселя ограничить ядерное сотрудничество", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.
Он привел в пример проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии, в рамках которого "французские и немецкие субподрядчики получают огромные контракты от "Росатома".
"За кулисами, не на витрине, очевидно, потому что бизнесмены - люди скромные, происходит очень тесное слияние между западноевропейской и российской ядерной промышленностью", - отметил Сийярто.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
Венгрия и Словакия наложили вето на план по отказу от энергоносителей из РФ
14:28
 
ЭнергетикаРОССИЯВЕНГРИЯБудапештБрюссельПетер СийяртоЕСРосатомЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала