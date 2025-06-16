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ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто

ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто - 16.06.2025, ПРАЙМ

ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто

Евросоюз не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, поскольку на самом деле западноевропейские компании заинтересованы в связях с "Росатомом",... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:45+0300

2025-06-16T15:45+0300

2025-06-16T15:45+0300

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БУДАПЕШТ, 16 июн - ПРАЙМ. Евросоюз не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, поскольку на самом деле западноевропейские компании заинтересованы в связях с "Росатомом", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕК стремится к 2030-м годам полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива, однако эти планы сталкиваются к необходимостью многомиллиардных замещающих инвестиций. "Ожидаемый завтра законопроект в области ядерной энергетики либо не будет представлен, либо будет представлен в очень мягкой форме. Я думаю, причина этого в том, что за кулисами происходит огромное промышленное взаимодействие между российскими и западноевропейскими игроками ядерной промышленности... Поэтому несколько западноевропейских стран также выразили в последние дни и недели сильное сопротивление намерениям Брюсселя ограничить ядерное сотрудничество", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1. Он привел в пример проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии, в рамках которого "французские и немецкие субподрядчики получают огромные контракты от "Росатома". "За кулисами, не на витрине, очевидно, потому что бизнесмены - люди скромные, происходит очень тесное слияние между западноевропейской и российской ядерной промышленностью", - отметил Сийярто.

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