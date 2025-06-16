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ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто
ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто - 16.06.2025, ПРАЙМ
ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто
Евросоюз не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, поскольку на самом деле западноевропейские компании заинтересованы в связях с "Росатомом",... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:45+0300
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БУДАПЕШТ, 16 июн - ПРАЙМ. Евросоюз не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, поскольку на самом деле западноевропейские компании заинтересованы в связях с "Росатомом", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕК стремится к 2030-м годам полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива, однако эти планы сталкиваются к необходимостью многомиллиардных замещающих инвестиций. "Ожидаемый завтра законопроект в области ядерной энергетики либо не будет представлен, либо будет представлен в очень мягкой форме. Я думаю, причина этого в том, что за кулисами происходит огромное промышленное взаимодействие между российскими и западноевропейскими игроками ядерной промышленности... Поэтому несколько западноевропейских стран также выразили в последние дни и недели сильное сопротивление намерениям Брюсселя ограничить ядерное сотрудничество", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1. Он привел в пример проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии, в рамках которого "французские и немецкие субподрядчики получают огромные контракты от "Росатома". "За кулисами, не на витрине, очевидно, потому что бизнесмены - люди скромные, происходит очень тесное слияние между западноевропейской и российской ядерной промышленностью", - отметил Сийярто.
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россия, венгрия, будапешт, брюссель, петер сийярто, ес, росатом, ек
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Брюссель, Петер Сийярто, ЕС, Росатом, ЕК
ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто
МИД Венгрии: ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере
БУДАПЕШТ, 16 июн - ПРАЙМ. Евросоюз не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, поскольку на самом деле западноевропейские компании заинтересованы в связях с "Росатомом", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕК стремится к 2030-м годам полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива, однако эти планы сталкиваются к необходимостью многомиллиардных замещающих инвестиций.
"Ожидаемый завтра законопроект в области ядерной энергетики либо не будет представлен, либо будет представлен в очень мягкой форме. Я думаю, причина этого в том, что за кулисами происходит огромное промышленное взаимодействие между российскими и западноевропейскими игроками ядерной промышленности... Поэтому несколько западноевропейских стран также выразили в последние дни и недели сильное сопротивление намерениям Брюсселя ограничить ядерное сотрудничество", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.
Он привел в пример проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии, в рамках которого "французские и немецкие субподрядчики получают огромные контракты от "Росатома".
"За кулисами, не на витрине, очевидно, потому что бизнесмены - люди скромные, происходит очень тесное слияние между западноевропейской и российской ядерной промышленностью", - отметил Сийярто.
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