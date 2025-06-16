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СМИ: сторонники Украины не верят в поддержку Киева на саммите G7
СМИ: сторонники Украины не верят в поддержку Киева на саммите G7 - 16.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: сторонники Украины не верят в поддержку Киева на саммите G7
Сторонники Украины не верят, что государства-участники G7 выступят на саммите в поддержку Киева или за оказание давления на Россию, сообщает издание Politico со | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T10:37+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Сторонники Украины не верят, что государства-участники G7 выступят на саммите в поддержку Киева или за оказание давления на Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС. Саммит "Большой семерки" в этом году проходит в канадском Кананаскисе. Планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, однако 12 июня японское агентство Киодо передавало, что открытие саммита G7 переносится с 15 на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского Союза и приглашённые страны-партнёры. "Среди сторонников Украины мало кто надеется на какие-либо скоординированные действия по оказанию давления на Россию или по поддержке Киева на G7", - говорится в публикации. Как отмечает издание, лидеры европейских стран и некоторые американские законодатели, среди которых сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь, поддерживают снижение ценового потолка на закупки российской нефти до 45 долларов за баррель и будут продвигать эту идею на саммите, однако президента США Дональда Трампа, "судя по всему, это не интересует". Согласно Politico, в Европе также не надеются на то, что Трамп поддержит законопроект Грэма* и Блюменталя, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России энергетические ресурсы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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Политика, США, УКРАИНА, Линдси Грэм, Дональд Трамп, Politico, ЕС
СМИ: сторонники Украины не верят в поддержку Киева на саммите G7
Politico: сторонники Украины не верят, что участники G7 выступят в поддержку Киева
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Сторонники Украины не верят, что государства-участники G7 выступят на саммите в поддержку Киева или за оказание давления на Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.
Саммит "Большой семерки" в этом году проходит в канадском Кананаскисе. Планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, однако 12 июня японское агентство Киодо передавало, что открытие саммита G7 переносится с 15 на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского Союза и приглашённые страны-партнёры.
"Среди сторонников Украины мало кто надеется на какие-либо скоординированные действия по оказанию давления на Россию или по поддержке Киева на G7", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, лидеры европейских стран и некоторые американские законодатели, среди которых сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь, поддерживают снижение ценового потолка на закупки российской нефти до 45 долларов за баррель и будут продвигать эту идею на саммите, однако президента США Дональда Трампа, "судя по всему, это не интересует".
Согласно Politico, в Европе также не надеются на то, что Трамп поддержит законопроект Грэма* и Блюменталя, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России энергетические ресурсы.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
СМИ: Трамп во время саммита G7 проведет переговоры с Зеленским