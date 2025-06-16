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СМИ: ряд военных дозаправщиков вылетели из США в направлении Британии
СМИ: ряд военных дозаправщиков вылетели из США в направлении Британии - 16.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: ряд военных дозаправщиков вылетели из США в направлении Британии
Ряд военных авиазаправщиков классов KC-135 и KC-46 вылетели из США в направлении британских островов, выяснило РИА Новости на основе открытых данных сервиса... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T11:16+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Ряд военных авиазаправщиков классов KC-135 и KC-46 вылетели из США в направлении британских островов, выяснило РИА Новости на основе открытых данных сервиса Flightradar. По данным ресурса, американский Boeing KC-46A Pegasus находится на подлете к югу Великобритании, другое судно того же типа недавно вылетело из Нью-Джерси и сейчас с востока пролетает территорию Канады в направлении северной Атлантики. При этом Boeing KC-135 пару минут назад приземлился в шотландском аэропорту Глазго. Ранее журнал Military Watch сообщил, что воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы при конфликте Израиля и Ирана.
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Политика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
СМИ: ряд военных дозаправщиков вылетели из США в направлении Британии
Flightradar: ряд военных авиазаправщиков вылетели из США в направлении Великобритании
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Ряд военных авиазаправщиков классов KC-135 и KC-46 вылетели из США в направлении британских островов, выяснило РИА Новости на основе открытых данных сервиса Flightradar.
По данным ресурса, американский Boeing KC-46A Pegasus находится на подлете к югу Великобритании, другое судно того же типа недавно вылетело из Нью-Джерси и сейчас с востока пролетает территорию Канады в направлении северной Атлантики. При этом Boeing KC-135 пару минут назад приземлился в шотландском аэропорту Глазго.
Ранее журнал Military Watch сообщил, что воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы при конфликте Израиля и Ирана.
Воздушные дозаправщики ВВС США массово покидают базы, пишут СМИ