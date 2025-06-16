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СМИ: страны НАТО готовят инфраструктуру больниц к войне с Россией - 16.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: страны НАТО готовят инфраструктуру больниц к войне с Россией
СМИ: страны НАТО готовят инфраструктуру больниц к войне с Россией - 16.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: страны НАТО готовят инфраструктуру больниц к войне с Россией
Страны Восточной Европы, состоящие в НАТО, в том числе и прибалтийские государства, готовят инфраструктуру больниц к работе в условиях возможного военного... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T17:45+0300
2025-06-16T17:45+0300
политика
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Страны Восточной Европы, состоящие в НАТО, в том числе и прибалтийские государства, готовят инфраструктуру больниц к работе в условиях возможного военного столкновения с Россией, сообщает издание Politico, при этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "Все страны восточного фланга НАТО пересматривают протоколы кризисного реагирования для медицинских учреждений, организуют учебно-тренировочные занятия, вкладывают средства в пуленепробиваемые шлемы и жилеты, а также переносят операционные под землю", - пишет издание, указывая на то, что эти мероприятия проводятся в рамках подготовки к возможному конфликту с РФ. Так, в качестве мер, которые предпринимает одна из больниц Вильнюса, Politico называет разработку подземной инфраструктуры, организацию убежищ и вертолетных площадок, а также внедрение автономных систем обеспечения водой и электроэнергией на случай их отключения. Кроме того, как пишет издание, за неделю до обнародования этой статьи врачей Клинической университетской больницы имени Павла Страдыньша в Риге попросили подписать документ, обязывающий их выйти на работу в случае кризисной ситуации, а в учреждении начали проводить тренировочные занятия для подготовки к работе в условиях военного конфликта. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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мировая экономика, общество , рф, запад, владимир путин, нато, politico
Политика, Мировая экономика, Общество , РФ, ЗАПАД, Владимир Путин, НАТО, Politico
17:45 16.06.2025
 
СМИ: страны НАТО готовят инфраструктуру больниц к войне с Россией

Politico: страны Восточной Европы готовят инфраструктуру больниц к войне с Россией

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Страны Восточной Европы, состоящие в НАТО, в том числе и прибалтийские государства, готовят инфраструктуру больниц к работе в условиях возможного военного столкновения с Россией, сообщает издание Politico, при этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"Все страны восточного фланга НАТО пересматривают протоколы кризисного реагирования для медицинских учреждений, организуют учебно-тренировочные занятия, вкладывают средства в пуленепробиваемые шлемы и жилеты, а также переносят операционные под землю", - пишет издание, указывая на то, что эти мероприятия проводятся в рамках подготовки к возможному конфликту с РФ.
Так, в качестве мер, которые предпринимает одна из больниц Вильнюса, Politico называет разработку подземной инфраструктуры, организацию убежищ и вертолетных площадок, а также внедрение автономных систем обеспечения водой и электроэнергией на случай их отключения. Кроме того, как пишет издание, за неделю до обнародования этой статьи врачей Клинической университетской больницы имени Павла Страдыньша в Риге попросили подписать документ, обязывающий их выйти на работу в случае кризисной ситуации, а в учреждении начали проводить тренировочные занятия для подготовки к работе в условиях военного конфликта.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
"Все страны восточного фланга". НАТО готовится к столкновению с Россией
13:46
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоРФЗАПАДВладимир ПутинНАТОPolitico
 
 
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