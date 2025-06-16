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Товарооборот Белоруссии и Ленинградской области превысил миллиард долларов

Товарооборот Белоруссии и Ленинградской области превысил миллиард долларов - 16.06.2025, ПРАЙМ

Товарооборот Белоруссии и Ленинградской области превысил миллиард долларов

Взаимный товарооборот Белоруссии и Ленинградской области преодолел рубеж в 1 миллиард долларов и к уровню 2020 года удвоился, сообщил первый вице-премьер... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:43+0300

2025-06-16T15:43+0300

2025-06-16T15:43+0300

экономика

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белоруссия

ленинградская область

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МИНСК, 16 июн - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот Белоруссии и Ленинградской области преодолел рубеж в 1 миллиард долларов и к уровню 2020 года удвоился, сообщил первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков на 13-м заседании Совместной комиссии по развитию сотрудничества Белоруссии и Ленинградской области. Заседание проходит в Санкт-Петербурге, с белорусской стороны председательствует Снопков, с российской - губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает Telegram-канал белорусского правительства. "В 2024 году взаимный товарооборот Беларуси и Ленинградской области впервые за многие годы преодолел рубеж в 1 миллиард долларов и к уровню 2020 года увеличился в два раза. Ленинградская область занимает 7-е место среди субъектов Российской Федерации по объему товарооборота с Республикой Беларусь. Итоги І квартала 2025 года также свидетельствуют о росте товарооборота", - сказал первый вице-премьер. При этом, как подчеркнул Снопков, сохраняются резервы для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота, обеспечения его сбалансированности. "В связи с этим считаю своевременным проведение заседания Совместной комиссии для выработки взаимовыгодных направлений дальнейшего сотрудничества, определения дополнительных опорных точек, которые будут заложены в формирование обновленных двусторонних программ торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2026 - 2027 годы", - сказал он. Россия в Белоруссия активно развивают межрегиональное сотрудничество. По данным посла РФ в Минске Бориса Грызлова, только с начала этого года республику посетили 14 делегаций субъектов Российской Федерации во главе с губернаторами. Представители Белоруссии постоянно посещают российские регионы.

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россия, белоруссия, ленинградская область, минск