https://1prime.ru/20250616/son-858514419.html

Юрист рассказала, можно ли использовать обеденный перерыв для сна

Юрист рассказала, можно ли использовать обеденный перерыв для сна - 16.06.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказала, можно ли использовать обеденный перерыв для сна

Сотрудник может воспользоваться обеденным перерывом для сна, если это не запрещено локальными актами организации и сон не создает угрозу безопасности на... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T08:21+0300

2025-06-16T08:21+0300

2025-06-16T08:21+0300

общество

headhunter

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Сотрудник может воспользоваться обеденным перерывом для сна, если это не запрещено локальными актами организации и сон не создает угрозу безопасности на производстве, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. "Работник может использовать перерыв на обед по своему усмотрению, сон не запрещен", - сказала Владимирова. При этом стоит стоит учитывать, что в некоторых компаниях сон на рабочем месте даже во время обеденного перерыва может быть запрещён внутренними правилами, добавила эксперт. А если сотрудник работает на производстве, где требуется постоянная готовность или где сон может создать угрозу безопасности, то работодатель может ввести ограничения на сон во время обеденного перерыва. По словам юриста, обеденный перерыв является личным временем сотрудника, в которое он свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению. Поэтому человек может покинуть место работы на время перерыва.

https://1prime.ru/20250614/bilet-858382152.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , headhunter