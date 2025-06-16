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Юрист рассказала, можно ли использовать обеденный перерыв для сна
Юрист рассказала, можно ли использовать обеденный перерыв для сна - 16.06.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала, можно ли использовать обеденный перерыв для сна
Сотрудник может воспользоваться обеденным перерывом для сна, если это не запрещено локальными актами организации и сон не создает угрозу безопасности на... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T08:21+0300
2025-06-16T08:21+0300
2025-06-16T08:21+0300
общество
headhunter
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Сотрудник может воспользоваться обеденным перерывом для сна, если это не запрещено локальными актами организации и сон не создает угрозу безопасности на производстве, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. "Работник может использовать перерыв на обед по своему усмотрению, сон не запрещен", - сказала Владимирова. При этом стоит стоит учитывать, что в некоторых компаниях сон на рабочем месте даже во время обеденного перерыва может быть запрещён внутренними правилами, добавила эксперт. А если сотрудник работает на производстве, где требуется постоянная готовность или где сон может создать угрозу безопасности, то работодатель может ввести ограничения на сон во время обеденного перерыва. По словам юриста, обеденный перерыв является личным временем сотрудника, в которое он свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению. Поэтому человек может покинуть место работы на время перерыва.
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общество , headhunter
Юрист рассказала, можно ли использовать обеденный перерыв для сна
Юрист Владимирова: сотрудник может воспользоваться обеденным перерывом для сна
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Сотрудник может воспользоваться обеденным перерывом для сна, если это не запрещено локальными актами организации и сон не создает угрозу безопасности на производстве, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.
"Работник может использовать перерыв на обед по своему усмотрению, сон не запрещен", - сказала Владимирова.
При этом стоит стоит учитывать, что в некоторых компаниях сон на рабочем месте даже во время обеденного перерыва может быть запрещён внутренними правилами, добавила эксперт. А если сотрудник работает на производстве, где требуется постоянная готовность или где сон может создать угрозу безопасности, то работодатель может ввести ограничения на сон во время обеденного перерыва.
По словам юриста, обеденный перерыв является личным временем сотрудника, в которое он свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению. Поэтому человек может покинуть место работы на время перерыва.
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