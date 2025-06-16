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"Усыпили бдительность". На США обрушились из-за конфликта Израиля и Ирана
"Усыпили бдительность". На США обрушились из-за конфликта Израиля и Ирана - 16.06.2025, ПРАЙМ
"Усыпили бдительность". На США обрушились из-за конфликта Израиля и Ирана
Партнеры США по переговорам могут начать сомневаться в честности Вашингтона, которую он использовал в вопросе с Ираном. Такое мнение в социальной сети Х выразил | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:13+0300
2025-06-16T15:13+0300
2025-06-16T15:13+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Партнеры США по переговорам могут начать сомневаться в честности Вашингтона, которую он использовал в вопросе с Ираном. Такое мнение в социальной сети Х выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."США ослабили бдительность Ирана, делая вид, что ведут переговоры, чтобы Израиль мог нанести внезапный удар. Кто снова поверит переговорам с США?" — заметил он.Ранее СМИ отмечали, что готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вести переговоры с Ираном по ядерной программе была хитростью, чтобы усыпить бдительность Тегерана.В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в ходе которой наносятся удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
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сша, иран, израиль
Политика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
"Усыпили бдительность". На США обрушились из-за конфликта Израиля и Ирана
Дизен: США дали Ирану повод сомневаться в своей честности в переговорах
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ.
Партнеры США по переговорам могут начать сомневаться в честности Вашингтона, которую он использовал в вопросе с Ираном. Такое мнение в социальной сети Х выразил
профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"США ослабили бдительность Ирана, делая вид, что ведут переговоры, чтобы Израиль мог нанести внезапный удар. Кто снова поверит переговорам с США?" — заметил он.
Ранее СМИ отмечали, что готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вести переговоры с Ираном по ядерной программе была хитростью, чтобы усыпить бдительность Тегерана.
В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в ходе которой наносятся удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Путин и Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана