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Посольство США в Израиле заявило, что не может эвакуировать американцев

Посольство США в Израиле заявило, что не может эвакуировать американцев - 16.06.2025, ПРАЙМ

Посольство США в Израиле заявило, что не может эвакуировать американцев

Посольство США в Израиле заявило, что не имеет возможности эвакуировать или напрямую помочь американским гражданам покинуть страну на фоне обострения конфликта... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T16:57+0300

2025-06-16T16:57+0300

2025-06-16T16:57+0300

общество

израиль

иран

сша

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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Посольство США в Израиле заявило, что не имеет возможности эвакуировать или напрямую помочь американским гражданам покинуть страну на фоне обострения конфликта с Ираном. "Посольство США в настоящий момент не в состоянии эвакуировать или напрямую помочь американцам с выездом из Израиля", — отмечается в сообщении дипмиссии, опубликованном на сайте ведомства. Как уточнили в дипмиссии, в связи с текущей обстановкой сами сотрудники дипломаты и члены их семей получили указание оставаться в своих домах. Граждан США призвали быть максимально бдительными, заранее знать местонахождение ближайшего укрытия, избегать массовых скоплений и следовать указаниям израильских властей. Также рекомендуется установить мобильные приложения с оповещениями о ракетных ударах и угрозах с воздуха. Всем желающим немедленно покинуть Израиль в условиях закрытого воздушного пространства посольство США рекомендовало воспользоваться наземными пограничными переходами на границе с Иорданией. "Аэропорт Бен-Гурион по-прежнему закрыт, и оттуда не выполняются ни коммерческие, ни чартерные рейсы. Наземные переходы с Иорданией сейчас работают", — добавили в дипмиссии. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://1prime.ru/20250616/iran-858532244.html

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общество , израиль, иран, сша