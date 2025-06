https://1prime.ru/20250616/sud-858530571.html

Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к Shell о взыскании убытков

2025-06-16T12:47+0300

2025-06-16T12:47+0300

2025-06-16T12:47+0300

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил ещё раз, теперь на 25 августа, рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ о взыскании со структур британо-нидерландской энергетической корпорации Shell убытков, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Этот иск поступил в суд в октябре, с декабря суд рассматривает его в закрытом режиме, о чем ходатайствовали Минэнерго РФ и ООО "Газпром экспорт", которые привлечены к делу в статусе третьих лиц, а также ответчик британской Shell Energy Europe Ltd. Ранее рассмотрение было также отложено - с середины апреля на 11 июня. В свою очередь все участники процесса поддержали переход к закрытому разбирательству. Как пояснили юристы, спор касается стратегического проекта "Сахалин-2" и в ходе его рассмотрения будут представлены материалы, содержащие охраняемую законом коммерческую тайну. В пресс-службе суда, отвечая ранее РИА Новости на вопрос о сумме иска, сообщили, что "взыскивают более 1 миллиарда евро убытков". До этого агентству сообщали там, что иск заявлен о взыскании "ущерба за неисполнение обязательств". Более подробно основания исковых требований пока не сообщаются. Корпорация Shell в своем годовом отчете сообщила, что Генпрокуратура России требует взыскать с Shell Energy Europe Limited "около 1,5 миллиардов евро за якобы неоплаченные поставки газа в 2022 году" в пользу "Газпром экспорта", в том числе частично компенсировать этот долг за счет снятия со счета типа "С" 94 миллиардов рублей компенсации, которую Shell выплатили за ее долю в "Сахалине-2". Ответчиками в иске Генпрокуратуры РФ указаны нидерландские Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., Shell Sakhalin Services B.V., Shell Sakhalin Holdings B.V., британские Shell и Shell Energy Europe Ltd и российское ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент". Третьими лицами к делу по просьбе истца привлечены ООО "Газпром экспорт", Минэнерго РФ, ООО "Сахалинская энергия", его предшественница в роли оператора проекта - бермудская Sakhalin Energy Investment Co. Ltd, а также правительство Сахалинской области. Shell участвовала в реализации нефтегазового проекта "Сахалин-2". Президент России Владимир Путин летом 2023 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса, согласно которому оператором "Сахалина-2" вместо Sakhalin Energy Investment Co. Ltd стало российское юрлицо - ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно), Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В итоге эта доля перешла "Газпрому", крупнейшему участнику проекта (77,5%).

