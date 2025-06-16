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Украина и Европа готовят изощренные провокации против России, заявили в СВР
Украина и Европа готовят изощренные провокации против России, заявили в СВР - 16.06.2025, ПРАЙМ
Украина и Европа готовят изощренные провокации против России, заявили в СВР
Киевский режим на фоне проблем на фронте и в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую деятельность против России, совместно с Европой готовятся... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T14:56+0300
2025-06-16T14:56+0300
2025-06-16T14:56+0300
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Киевский режим на фоне проблем на фронте и в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую деятельность против России, совместно с Европой готовятся изощренные провокации, сообщили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Украина и Европа готовят изощренные провокации против России", - говорится в сообщении. "По поступающей в СВР информации, режим (Владимира - ред.) Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России", - добавили в СВР.
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Политика, РОССИЯ, Общество , ЕВРОПА, ВСУ
Украина и Европа готовят изощренные провокации против России, заявили в СВР
СВР: Киев и Европа готовят изощренные провокации против России
МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Киевский режим на фоне проблем на фронте и в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую деятельность против России, совместно с Европой готовятся изощренные провокации, сообщили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Украина и Европа готовят изощренные провокации против России", - говорится в сообщении.
"По поступающей в СВР информации, режим (Владимира - ред.) Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России", - добавили в СВР.
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