https://1prime.ru/20250616/svr-858537584.html

СВР: Киев и Лондон готовят торпедную атаку на ВМС США "под флагом" России

СВР: Киев и Лондон готовят торпедную атаку на ВМС США "под флагом" России - 16.06.2025, ПРАЙМ

СВР: Киев и Лондон готовят торпедную атаку на ВМС США "под флагом" России

Киев и Лондон готовят на Балтике торпедную атаку на ВМС США "под флагом" якобы России, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:00+0300

2025-06-16T15:00+0300

2025-06-16T15:00+0300

россия

сша

москва

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/75699/31/756993178_0:178:2923:1822_1920x0_80_0_0_bf50c58ba835945680b29cf5ac2ab02d.jpg

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Киев и Лондон готовят на Балтике торпедную атаку на ВМС США "под флагом" якобы России, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи украинскому режиму, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. "СВР России располагает сведениями о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий. Основные цели такой подрывной деятельности состоят в том, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву", - говорится в сообщении. "В настоящее время украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. Торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского корабля, а одна - не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства "злонамеренной активности" России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя", - отмечает СВР.В ведомстве также отметили, что Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также удары по аэродромам ВКС России 1 июня.

https://1prime.ru/20250616/svr-858537416.html

сша

москва

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, москва, киев