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СВР: Киев и Лондон готовят торпедную атаку на ВМС США "под флагом" России - 16.06.2025, ПРАЙМ
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СВР: Киев и Лондон готовят торпедную атаку на ВМС США "под флагом" России
СВР: Киев и Лондон готовят торпедную атаку на ВМС США "под флагом" России - 16.06.2025, ПРАЙМ
СВР: Киев и Лондон готовят торпедную атаку на ВМС США "под флагом" России
Киев и Лондон готовят на Балтике торпедную атаку на ВМС США "под флагом" якобы России, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:00+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Киев и Лондон готовят на Балтике торпедную атаку на ВМС США "под флагом" якобы России, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи украинскому режиму, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. "СВР России располагает сведениями о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий. Основные цели такой подрывной деятельности состоят в том, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву", - говорится в сообщении. "В настоящее время украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. Торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского корабля, а одна - не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства "злонамеренной активности" России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя", - отмечает СВР.В ведомстве также отметили, что Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также удары по аэродромам ВКС России 1 июня.
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россия, сша, москва, киев
РОССИЯ, США, МОСКВА, Киев
15:00 16.06.2025
 
СВР: Киев и Лондон готовят торпедную атаку на ВМС США "под флагом" России

СВР: Киев и Лондон готовят торпедную атаку на ВМС США якобы "под флагом" России

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМеждународные военно-морские учения "Фрукус-2012"
Международные военно-морские учения Фрукус-2012 - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Киев и Лондон готовят на Балтике торпедную атаку на ВМС США "под флагом" якобы России, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи украинскому режиму, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"СВР России располагает сведениями о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий. Основные цели такой подрывной деятельности состоят в том, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву", - говорится в сообщении.
"В настоящее время украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. Торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского корабля, а одна - не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства "злонамеренной активности" России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя", - отмечает СВР.
В ведомстве также отметили, что Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также удары по аэродромам ВКС России 1 июня.
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14:56
 
РОССИЯСШАМОСКВАКиев
 
 
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