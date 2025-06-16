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Брянский производитель сыра устранил причины появления антигельминтика

Брянский производитель сыра устранил причины появления антигельминтика - 16.06.2025, ПРАЙМ

Брянский производитель сыра устранил причины появления антигельминтика

Брянское предприятие "Сыр Стародубский" устранило причины появления антигельминтика, применяемого для лечения крупного рогатого скота, на сегодняшний день... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T17:20+0300

2025-06-16T17:20+0300

2025-06-16T17:20+0300

бизнес

калужская область

россельхознадзор

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Брянское предприятие "Сыр Стародубский" устранило причины появления антигельминтика, применяемого для лечения крупного рогатого скота, на сегодняшний день продукция полностью соответствует нормам, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя. В конце мая специалисты Россельхознадзора выявили в брянском супермаркете продукцию производителя "Сыр Стародубский" с остаточным содержанием антигельминтика, применяемого для лечения крупного рогатого скота. "Информация, опубликованная на сайте Россельхознадзора, была нам отправлена еще в апреле, и отделом качества были незамедлительно приняты меры, направленные на установление причин появления этих препаратов в продукции и их устранение. Были исследованы пробы входящего молока-сырья, готовой продукции в независимой лаборатории ВНИИЗЖ. Получены благополучные протоколы испытаний и разосланы нашим клиентам", – сказала директор по качеству ТнВ "Сыр Стародубский" Анна Дьячкова, слова которой привели в сообщении. В начале июня управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям на своем сайте опубликовало информацию о том, что в продуктах предприятия "Сыр Стародубский" нет никаких лекарственных средств. В ведомстве пояснили, что в результате расследования причин наличия в продукции остаточного количества лекарственных препаратов были выявлены неблагонадежные поставщики сырья. После дополнительных проверок они были исключены из производственного процесса. "На данный момент все полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам", - подчеркнули в компании.

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калужская область

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бизнес, калужская область, россельхознадзор