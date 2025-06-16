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В ГД внесут проект о 3% сборе с выручки производителей табака и алкоголя

В ГД внесут проект о 3% сборе с выручки производителей табака и алкоголя - 16.06.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о 3% сборе с выручки производителей табака и алкоголя

Депутаты ГД от фракции "Новые люди" 20 июня внесут в Госдуму законопроект об обязательном денежном сборе в размере 3% от выручки производителей табака и... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T16:08+0300

2025-06-16T16:08+0300

2025-06-16T16:08+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" 20 июня внесут в Госдуму законопроект об обязательном денежном сборе в размере 3% от выручки производителей табака и алкоголя, эти средства пойдут на лечение людей с алкогольной и наркотической зависимостями, рассказал РИА Новости вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди"). "Мы считаем, что сейчас денег, которые выделяются на борьбу с последствиями алкогольной и наркотической зависимости, недостаточно. Для того, чтобы их найти, мы предлагаем, собственно, брать эти деньги как раз с тех производителей, которые этим занимаются. В первую очередь это табачные компании и алкогольные компании. Мы посчитали, что порядка 3% должно хватить. Законопроект будет внесен в пятницу", - сказал Даванков. Он пояснил, что благодаря этим средствам появится "такой инструмент, как индивидуальный сертификат". "Вы с этим сертификатом можете обратиться в любую клинику, которая будет в реестре правительства, в реестре Минздрава и получить квалифицированную помощь. Такие сертификаты уже были в Москве, хорошо себя зарекомендовали. Примерно этот инструментарий мы предлагаем расширить на всю страну", - добавил вице - спикер ГД.

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