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В ГД внесут проект о 3% сборе с выручки производителей табака и алкоголя - 16.06.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о 3% сборе с выручки производителей табака и алкоголя
В ГД внесут проект о 3% сборе с выручки производителей табака и алкоголя - 16.06.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о 3% сборе с выручки производителей табака и алкоголя
Депутаты ГД от фракции "Новые люди" 20 июня внесут в Госдуму законопроект об обязательном денежном сборе в размере 3% от выручки производителей табака и... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T16:08+0300
2025-06-16T16:08+0300
экономика
бизнес
госдума
минздрав
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" 20 июня внесут в Госдуму законопроект об обязательном денежном сборе в размере 3% от выручки производителей табака и алкоголя, эти средства пойдут на лечение людей с алкогольной и наркотической зависимостями, рассказал РИА Новости вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди"). "Мы считаем, что сейчас денег, которые выделяются на борьбу с последствиями алкогольной и наркотической зависимости, недостаточно. Для того, чтобы их найти, мы предлагаем, собственно, брать эти деньги как раз с тех производителей, которые этим занимаются. В первую очередь это табачные компании и алкогольные компании. Мы посчитали, что порядка 3% должно хватить. Законопроект будет внесен в пятницу", - сказал Даванков. Он пояснил, что благодаря этим средствам появится "такой инструмент, как индивидуальный сертификат". "Вы с этим сертификатом можете обратиться в любую клинику, которая будет в реестре правительства, в реестре Минздрава и получить квалифицированную помощь. Такие сертификаты уже были в Москве, хорошо себя зарекомендовали. Примерно этот инструментарий мы предлагаем расширить на всю страну", - добавил вице - спикер ГД.
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бизнес, госдума, минздрав
Экономика, Бизнес, Госдума, Минздрав
16:08 16.06.2025
 
В ГД внесут проект о 3% сборе с выручки производителей табака и алкоголя

В ГД внесут проект об обязательном 3% сборе от выручки производителей табака и алкоголя

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" 20 июня внесут в Госдуму законопроект об обязательном денежном сборе в размере 3% от выручки производителей табака и алкоголя, эти средства пойдут на лечение людей с алкогольной и наркотической зависимостями, рассказал РИА Новости вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди").
"Мы считаем, что сейчас денег, которые выделяются на борьбу с последствиями алкогольной и наркотической зависимости, недостаточно. Для того, чтобы их найти, мы предлагаем, собственно, брать эти деньги как раз с тех производителей, которые этим занимаются. В первую очередь это табачные компании и алкогольные компании. Мы посчитали, что порядка 3% должно хватить. Законопроект будет внесен в пятницу", - сказал Даванков.
Он пояснил, что благодаря этим средствам появится "такой инструмент, как индивидуальный сертификат".
"Вы с этим сертификатом можете обратиться в любую клинику, которая будет в реестре правительства, в реестре Минздрава и получить квалифицированную помощь. Такие сертификаты уже были в Москве, хорошо себя зарекомендовали. Примерно этот инструментарий мы предлагаем расширить на всю страну", - добавил вице - спикер ГД.
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