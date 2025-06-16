https://1prime.ru/20250616/tayvan-858518965.html

Тайвань внес российские компании в список экспортного контроля

Тайвань внес российские компании в список экспортного контроля - 16.06.2025, ПРАЙМ

Тайвань внес российские компании в список экспортного контроля

Тайвань включил компании из России в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для поставок продукции этим... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T09:51+0300

2025-06-16T09:51+0300

2025-06-16T09:51+0300

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ПЕКИН, 16 июн – ПРАЙМ. Тайвань включил компании из России в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для поставок продукции этим компаниям, сообщило министерство экономики острова. Согласно сообщению, размещенному на сайте ведомства, Тайвань внес 601 организацию в список экспортного контроля. В министерстве пояснили, что в список "вошли компании из России, Пакистана, Ирана, Мьянмы и материкового Китая". Какие именно компании из РФ попали в список, не уточняется. "Если производители хотят экспортировать продукцию компаниям из списка, они должны заранее получить лицензию", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что компании были включены в список исходя из "соображений национальной безопасности". Как подчеркнули в ведомстве, если какая-либо тайваньская компания захочет экспортировать продукцию компаниям из списка без разрешения, таможня не пропустит данные товары. По сообщению министерства, из компаний материкового Китая в список попали Huawei и SMIC. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП). Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://1prime.ru/20250616/eksport-858515992.html

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бизнес, россия, тайвань, китай, пекин, huawei