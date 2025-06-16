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TotalEnergies приобретет долю в портфеле шельфовых активов Chevron в США

TotalEnergies приобретет долю в портфеле шельфовых активов Chevron в США - 16.06.2025, ПРАЙМ

TotalEnergies приобретет долю в портфеле шельфовых активов Chevron в США

Французская энергетическая компания TotalEnergies приобретает 25% в портфеле активов Chevron в США, говорится в её сообщении. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T10:06+0300

2025-06-16T10:06+0300

2025-06-16T10:06+0300

энергетика

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies приобретает 25% в портфеле активов Chevron в США, говорится в её сообщении. "TotalEnergies объявляет о приобретении 25% рабочей доли в портфеле разведочных участков на шельфе США у компании Chevron (оператор)", - говорится в релизе. Сделка затрагивает 40 федеральных участков внешнего континентального шельфа (OCS) площадью около 1 тысячи квадратных километров на расстоянии в 175-330 километров от берега, уточняется в сообщении. TotalEnergies работает в США с 1957 года, с 2022 года компания инвестировала в США около 11 миллиардов долларов. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.

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