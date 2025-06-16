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Трамп призвал расширить усилия по депортации нелегальных мигрантов из США

Трамп призвал расширить усилия по депортации нелегальных мигрантов из США - 16.06.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал расширить усилия по депортации нелегальных мигрантов из США

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших городах США, таких как... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T08:30+0300

2025-06-16T08:30+0300

2025-06-16T08:30+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших городах США, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк. Трамп в соцсети Truth Social написал, что сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) "проявили невероятную силу, решимость и мужество, способствуя выполнению очень важной миссии - крупнейшей в истории операции по массовой депортации нелегальных иностранцев". "Сотрудникам ICE настоящим предписывается, посредством уведомления об этой правде, сделать все возможное для достижения очень важной цели - осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации. Чтобы добиться этого, мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где проживают миллионы и миллионы нелегальных иностранцев", - добавил американский лидер. По его словам, эти и другие подобные города "являются ядром демократического центра власти, где они используют нелегальных иммигрантов для расширения своей базы избирателей, мошенничества на выборах и развития государства всеобщего благосостояния, отнимая высокооплачиваемые рабочие места и льготы у трудолюбивых американских граждан". Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

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сша, нью-йорк, дональд трамп, ice