Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп ожидает новых торговых сделок на саммите G7 - 16.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250616/tramp-858512041.html
Трамп ожидает новых торговых сделок на саммите G7
Трамп ожидает новых торговых сделок на саммите G7 - 16.06.2025, ПРАЙМ
Трамп ожидает новых торговых сделок на саммите G7
Президент США Дональд Трамп по дороге на саммит лидеров стран Группы семи (G7) заявил, что ожидает новых соглашений по торговле на фоне споров из-за пошлин со... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T03:06+0300
2025-06-16T03:06+0300
экономика
мировая экономика
мексика
канада
китай
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858512041.jpg?1750032391
ВАШИНГТОН, 16 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по дороге на саммит лидеров стран Группы семи (G7) заявил, что ожидает новых соглашений по торговле на фоне споров из-за пошлин со многими странами-участницами объединения. Саммит G7 пройдёт в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня – хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня – и имеет все шансы стать одним из самых нестандартных в истории объединения из-за продолжающихся торговых разногласий между США и остальными странами-участницами, включая Канаду. Отношения между Вашингтоном и Оттавой также осложнены риторикой Трампа, который неоднократно призывал сделать Канаду "51-м штатом США". "Президент заявил, что ожидает "еще нескольких торговых сделок", - передают журналисты пула Белого дома, пообщавшиеся с президентом перед вылетом в Канаду. Почти две трети торговых партнеров США на фоне введения пошлин стали сокращать экспорт в Штаты, при этом у трети из них он упал минимум на 10%, подсчитало РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышении "взаимных" пошлин для ряда стран. Правда, уже через неделю Штаты поставили их на паузу на 90 дней для некоторых стран.
мексика
канада
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, мексика, канада, китай, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, МЕКСИКА, КАНАДА, КИТАЙ, Дональд Трамп
03:06 16.06.2025
 
Трамп ожидает новых торговых сделок на саммите G7

Трамп заявил, что ожидает новых торговых сделок на фоне споров со многими странами G7

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 16 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по дороге на саммит лидеров стран Группы семи (G7) заявил, что ожидает новых соглашений по торговле на фоне споров из-за пошлин со многими странами-участницами объединения.
Саммит G7 пройдёт в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня – хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня – и имеет все шансы стать одним из самых нестандартных в истории объединения из-за продолжающихся торговых разногласий между США и остальными странами-участницами, включая Канаду. Отношения между Вашингтоном и Оттавой также осложнены риторикой Трампа, который неоднократно призывал сделать Канаду "51-м штатом США".
"Президент заявил, что ожидает "еще нескольких торговых сделок", - передают журналисты пула Белого дома, пообщавшиеся с президентом перед вылетом в Канаду.
Почти две трети торговых партнеров США на фоне введения пошлин стали сокращать экспорт в Штаты, при этом у трети из них он упал минимум на 10%, подсчитало РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышении "взаимных" пошлин для ряда стран. Правда, уже через неделю Штаты поставили их на паузу на 90 дней для некоторых стран.
 
ЭкономикаМировая экономикаМЕКСИКАКАНАДАКИТАЙДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала