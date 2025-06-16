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Американские бренды запустят линейки товаров в поддержку Трампа, пишут СМИ - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Американские бренды запустят линейки товаров в поддержку Трампа, пишут СМИ
Американские бренды запустят линейки товаров в поддержку Трампа, пишут СМИ - 16.06.2025, ПРАЙМ
Американские бренды запустят линейки товаров в поддержку Трампа, пишут СМИ
Ряд американских компаний планируют выпустить коллекции товаров для дома с изображением президента США Дональда Трампа и символикой его политического движения... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T16:11+0300
2025-06-16T16:11+0300
бизнес
вашингтон
сша
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ВАШИНГТОН, 16 июн – ПРАЙМ. Ряд американских компаний планируют выпустить коллекции товаров для дома с изображением президента США Дональда Трампа и символикой его политического движения MAGA, сообщает в понедельник издание Semafor со ссылкой на внутренние презентации и представителей брендов. Согласно этим данным, производитель кухонной техники Instant Pot представит серию "45/47 Collaboration" с символикой MAGA. В компании уточнили, что часть прибыли от продаж будет направлена в президентскую библиотеку Трампа, а сама линейка создана в сотрудничестве с представителями администрации президента. В свою очередь, Lenox Corporation разработала набор тонкого фарфора с портретом Трампа и логотипом Белого дома, позолоченные приборы, бокалы и снежные шары. Как сообщил лоббист Алекс Олсон, продукция поступит в продажу к 4 июля, а выручка также пойдет в фонд библиотеки. Отдельная коллекция будет передана в подарок первой леди Мелании Трамп для Белого дома. Кроме того, компании Live Comfortably и Simply Interior Homes разработали коллекции постельного белья под брендами "Mar-a-Lago" и "White House". Первая, по словам разработчиков, вдохновлена "дворцовой роскошью" одноимённой резиденции Трампа и сочетает "средиземноморское великолепие с американским величием". Вторая оформлена в неоклассическом стиле и украшена президентской печатью. Как уточнил Олсон, обе линейки планируется безвозмездно передать в Белый дом, отели сети Trump и поместье Мар-а-Лаго как специальное издание, подчеркивающее приверженность компаний идеям MAGA.
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бизнес, вашингтон, сша, дональд трамп
Бизнес, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп
16:11 16.06.2025
 
Американские бренды запустят линейки товаров в поддержку Трампа, пишут СМИ

Semafor: американские бренды запустят линейки товаров в поддержку Трампа

CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald TrumpДональд Трамп во время предвыборной кампании
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 16 июн – ПРАЙМ. Ряд американских компаний планируют выпустить коллекции товаров для дома с изображением президента США Дональда Трампа и символикой его политического движения MAGA, сообщает в понедельник издание Semafor со ссылкой на внутренние презентации и представителей брендов.
Согласно этим данным, производитель кухонной техники Instant Pot представит серию "45/47 Collaboration" с символикой MAGA. В компании уточнили, что часть прибыли от продаж будет направлена в президентскую библиотеку Трампа, а сама линейка создана в сотрудничестве с представителями администрации президента.
В свою очередь, Lenox Corporation разработала набор тонкого фарфора с портретом Трампа и логотипом Белого дома, позолоченные приборы, бокалы и снежные шары. Как сообщил лоббист Алекс Олсон, продукция поступит в продажу к 4 июля, а выручка также пойдет в фонд библиотеки. Отдельная коллекция будет передана в подарок первой леди Мелании Трамп для Белого дома.
Кроме того, компании Live Comfortably и Simply Interior Homes разработали коллекции постельного белья под брендами "Mar-a-Lago" и "White House". Первая, по словам разработчиков, вдохновлена "дворцовой роскошью" одноимённой резиденции Трампа и сочетает "средиземноморское великолепие с американским величием".
Вторая оформлена в неоклассическом стиле и украшена президентской печатью. Как уточнил Олсон, обе линейки планируется безвозмездно передать в Белый дом, отели сети Trump и поместье Мар-а-Лаго как специальное издание, подчеркивающее приверженность компаний идеям MAGA.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
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БизнесВАШИНГТОНСШАДональд Трамп
 
 
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