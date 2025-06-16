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Трамп назвал исключение России из G7 большой ошибкой
Трамп назвал исключение России из G7 большой ошибкой - 16.06.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал исключение России из G7 большой ошибкой
Президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было "большой ошибкой" | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T19:05+0300
2025-06-16T19:05+0300
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ВАШИНГТОН, 16 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было "большой ошибкой" "G7 раньше была G8. (Экс-президент США) Барак Обама и человек по имени (экс-премьер Канады Джастин) Трюдо не хотели Россию… Я считаю, что это было очень большой ошибкой", - заявил Трамп на встрече с премьером Канады Майком Карни. Как заявил Трамп, в "семерке" много говорят о России, но Москвы нет за столом переговоров. Тема России стала первой, которую затронул Трамп до саммита G7.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАНАДА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Барак Обама
Трамп назвал исключение России из G7 большой ошибкой
Трамп: исключать Россию из G7 было большой ошибкой
ВАШИНГТОН, 16 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было "большой ошибкой"
"G7 раньше была G8. (Экс-президент США) Барак Обама и человек по имени (экс-премьер Канады Джастин) Трюдо не хотели Россию… Я считаю, что это было очень большой ошибкой", - заявил Трамп на встрече с премьером Канады Майком Карни.
Как заявил Трамп, в "семерке" много говорят о России, но Москвы нет за столом переговоров.
Тема России стала первой, которую затронул Трамп до саммита G7.
СМИ: Трамп во время саммита G7 проведет переговоры с Зеленским