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Трамп назвал исключение России из G7 большой ошибкой

Трамп назвал исключение России из G7 большой ошибкой - 16.06.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал исключение России из G7 большой ошибкой

Президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было "большой ошибкой" | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T19:05+0300

2025-06-16T19:05+0300

2025-06-16T19:05+0300

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ВАШИНГТОН, 16 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было "большой ошибкой" "G7 раньше была G8. (Экс-президент США) Барак Обама и человек по имени (экс-премьер Канады Джастин) Трюдо не хотели Россию… Я считаю, что это было очень большой ошибкой", - заявил Трамп на встрече с премьером Канады Майком Карни. Как заявил Трамп, в "семерке" много говорят о России, но Москвы нет за столом переговоров. Тема России стала первой, которую затронул Трамп до саммита G7.

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россия, мировая экономика, канада, сша, вашингтон, дональд трамп, барак обама