Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ уточнил предварительную оценку платежного баланса России - 16.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250616/tsb--858544031.html
ЦБ уточнил предварительную оценку платежного баланса России
ЦБ уточнил предварительную оценку платежного баланса России - 16.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ уточнил предварительную оценку платежного баланса России
Банк России уточнил предварительную оценку платежного баланса РФ за январь – апрель 2025 года, профицит текущего счета платежного баланса за четыре месяца... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T16:58+0300
2025-06-16T16:58+0300
банк россии
финансы
россия
сша
москва
рф
банк россия
фтс
https://cdnn.1prime.ru/img/82732/03/827320371_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_88ba4bd56d841028ff41032e5190f815.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Банк России уточнил предварительную оценку платежного баланса РФ за январь – апрель 2025 года, профицит текущего счета платежного баланса за четыре месяца составил 21,9 миллиарда долларов против предыдущей оценки в 21,1 миллиарда, следует из сообщения Банка России. В конце мая ЦБ сдвинул сроки формирования и публикации на своем официальном сайте ежемесячной оценки платежного баланса страны. Ранее оценка публиковалась в месяце, следующем за отчетным, теперь она публикуется на 45-й календарный день после отчетного периода, поскольку для ее формирования необходимо получить больший набор данных, уточняли в ЦБ. "Банк России уточнил предварительную оценку платежного баланса Российской Федерации за январь – апрель 2025 года в связи с получением дополнительных отчетных данных по состоянию на 16 июня 2025 года", - говорится в сообщении ЦБ. "Профицит счета текущих операций по уточненной оценке в апреле 2025 года составил 3,8 млрд долларов США против 7,7 млрд долларов США месяцем ранее. Сокращение профицита в апреле 2025 года обусловлено сокращением положительного сальдо торгового баланса за счет как снижения экспорта, так и роста импорта по сравнению с мартом", - сказано в сообщении. "В январе-апреле 2025 года профицит счета текущих операций снизился до 21,9 млрд долларов США с 30,9 млрд долларов США в соответствующем периоде 2024 года за счет уменьшения сальдо торгового баланса и расширения совокупного дефицита баланса услуг и первичных и вторичных доходов", - говорится в сообщении. Также повышена оценка профицита внешней торговли России товарами за январь-апрель - до 39,5 миллиардов долларов с 39,2 миллиарда ранее. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 39,5 миллиардов долларов США с 46,6 миллиардов долларов США годом ранее за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта. Оценка была повышена в связи с поступившими отчетными данными ФТС России", - отмечает регулятор.
https://1prime.ru/20250616/rezervy-858541767.html
сша
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82732/03/827320371_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b91f589bdb0805796014c603911b97b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, сша, москва, рф, банк россия, фтс
Банк России, Финансы, РОССИЯ, США, МОСКВА, РФ, банк Россия, ФТС
16:58 16.06.2025
 
ЦБ уточнил предварительную оценку платежного баланса России

ЦБ уточнил предварительную оценку платежного баланса России за январь-апрель 2025 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Банк России уточнил предварительную оценку платежного баланса РФ за январь – апрель 2025 года, профицит текущего счета платежного баланса за четыре месяца составил 21,9 миллиарда долларов против предыдущей оценки в 21,1 миллиарда, следует из сообщения Банка России.
В конце мая ЦБ сдвинул сроки формирования и публикации на своем официальном сайте ежемесячной оценки платежного баланса страны. Ранее оценка публиковалась в месяце, следующем за отчетным, теперь она публикуется на 45-й календарный день после отчетного периода, поскольку для ее формирования необходимо получить больший набор данных, уточняли в ЦБ.
"Банк России уточнил предварительную оценку платежного баланса Российской Федерации за январь – апрель 2025 года в связи с получением дополнительных отчетных данных по состоянию на 16 июня 2025 года", - говорится в сообщении ЦБ.
"Профицит счета текущих операций по уточненной оценке в апреле 2025 года составил 3,8 млрд долларов США против 7,7 млрд долларов США месяцем ранее. Сокращение профицита в апреле 2025 года обусловлено сокращением положительного сальдо торгового баланса за счет как снижения экспорта, так и роста импорта по сравнению с мартом", - сказано в сообщении.
"В январе-апреле 2025 года профицит счета текущих операций снизился до 21,9 млрд долларов США с 30,9 млрд долларов США в соответствующем периоде 2024 года за счет уменьшения сальдо торгового баланса и расширения совокупного дефицита баланса услуг и первичных и вторичных доходов", - говорится в сообщении.
Также повышена оценка профицита внешней торговли России товарами за январь-апрель - до 39,5 миллиардов долларов с 39,2 миллиарда ранее.
"Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 39,5 миллиардов долларов США с 46,6 миллиардов долларов США годом ранее за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта. Оценка была повышена в связи с поступившими отчетными данными ФТС России", - отмечает регулятор.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
16:17
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯСШАМОСКВАРФбанк РоссияФТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала