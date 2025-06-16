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ЦБ уточнил предварительную оценку платежного баланса России

ЦБ уточнил предварительную оценку платежного баланса России - 16.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ уточнил предварительную оценку платежного баланса России

Банк России уточнил предварительную оценку платежного баланса РФ за январь – апрель 2025 года, профицит текущего счета платежного баланса за четыре месяца... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T16:58+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Банк России уточнил предварительную оценку платежного баланса РФ за январь – апрель 2025 года, профицит текущего счета платежного баланса за четыре месяца составил 21,9 миллиарда долларов против предыдущей оценки в 21,1 миллиарда, следует из сообщения Банка России. В конце мая ЦБ сдвинул сроки формирования и публикации на своем официальном сайте ежемесячной оценки платежного баланса страны. Ранее оценка публиковалась в месяце, следующем за отчетным, теперь она публикуется на 45-й календарный день после отчетного периода, поскольку для ее формирования необходимо получить больший набор данных, уточняли в ЦБ. "Банк России уточнил предварительную оценку платежного баланса Российской Федерации за январь – апрель 2025 года в связи с получением дополнительных отчетных данных по состоянию на 16 июня 2025 года", - говорится в сообщении ЦБ. "Профицит счета текущих операций по уточненной оценке в апреле 2025 года составил 3,8 млрд долларов США против 7,7 млрд долларов США месяцем ранее. Сокращение профицита в апреле 2025 года обусловлено сокращением положительного сальдо торгового баланса за счет как снижения экспорта, так и роста импорта по сравнению с мартом", - сказано в сообщении. "В январе-апреле 2025 года профицит счета текущих операций снизился до 21,9 млрд долларов США с 30,9 млрд долларов США в соответствующем периоде 2024 года за счет уменьшения сальдо торгового баланса и расширения совокупного дефицита баланса услуг и первичных и вторичных доходов", - говорится в сообщении. Также повышена оценка профицита внешней торговли России товарами за январь-апрель - до 39,5 миллиардов долларов с 39,2 миллиарда ранее. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 39,5 миллиардов долларов США с 46,6 миллиардов долларов США годом ранее за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта. Оценка была повышена в связи с поступившими отчетными данными ФТС России", - отмечает регулятор.

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