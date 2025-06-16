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Рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров из Азии - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров из Азии
Рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров из Азии - 16.06.2025, ПРАЙМ
Рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров из Азии
Доля рублевых платежей за импорт России из Азии в апреле впервые превысила половину от всех поступлений, в результате рубль стал доминирующей валютой при оплате | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:51+0300
2025-06-16T15:51+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Доля рублевых платежей за импорт России из Азии в апреле впервые превысила половину от всех поступлений, в результате рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров и услуг из всех регионов мира, следует из данных Банка России, которые изучило РИА Новости. За год удельный вес операций по расчетам за импорт из Азии увеличился на 15,6 процентного пункта, составив 51,9%. Предыдущий максимум был в феврале на уровне 49,5%. Таким образом, теперь рубль занимает более половины в структуре оплаты Россией товаров и услуг из всех регионов мира. Так, при расчетах за покупку товаров и услуг из Америки российская валюта занимала в апреле 60,2%, Европе - 67,6%, Африке - 68%, Карибском бассейне - 77,5%, Океании - 71,7%. В целом рубль в середине весны занимал в российском импорте 56,2% - его использование за год выросло на 15 процентных пунктов. В то же время доля недружественных валют снизилась на 7,3 процентного пункта - до 15,4%, а дружественных - на 7,7 процентного пункта, до 28,3%.
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финансы, рынок, азия, европа, африка
Экономика, Финансы, Рынок, АЗИЯ, ЕВРОПА, АФРИКА
15:51 16.06.2025
 
Рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров из Азии

ЦБ: доля рублевых платежей за импорт из Азии впервые превысила половину поступлений

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанк! Монета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей и 5000 рублей
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Доля рублевых платежей за импорт России из Азии в апреле впервые превысила половину от всех поступлений, в результате рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров и услуг из всех регионов мира, следует из данных Банка России, которые изучило РИА Новости.
За год удельный вес операций по расчетам за импорт из Азии увеличился на 15,6 процентного пункта, составив 51,9%. Предыдущий максимум был в феврале на уровне 49,5%.
Таким образом, теперь рубль занимает более половины в структуре оплаты Россией товаров и услуг из всех регионов мира. Так, при расчетах за покупку товаров и услуг из Америки российская валюта занимала в апреле 60,2%, Европе - 67,6%, Африке - 68%, Карибском бассейне - 77,5%, Океании - 71,7%.
В целом рубль в середине весны занимал в российском импорте 56,2% - его использование за год выросло на 15 процентных пунктов. В то же время доля недружественных валют снизилась на 7,3 процентного пункта - до 15,4%, а дружественных - на 7,7 процентного пункта, до 28,3%.
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