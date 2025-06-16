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Рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров из Азии
Рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров из Азии - 16.06.2025, ПРАЙМ
Рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров из Азии
Доля рублевых платежей за импорт России из Азии в апреле впервые превысила половину от всех поступлений, в результате рубль стал доминирующей валютой при оплате | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:51+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Доля рублевых платежей за импорт России из Азии в апреле впервые превысила половину от всех поступлений, в результате рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров и услуг из всех регионов мира, следует из данных Банка России, которые изучило РИА Новости. За год удельный вес операций по расчетам за импорт из Азии увеличился на 15,6 процентного пункта, составив 51,9%. Предыдущий максимум был в феврале на уровне 49,5%. Таким образом, теперь рубль занимает более половины в структуре оплаты Россией товаров и услуг из всех регионов мира. Так, при расчетах за покупку товаров и услуг из Америки российская валюта занимала в апреле 60,2%, Европе - 67,6%, Африке - 68%, Карибском бассейне - 77,5%, Океании - 71,7%. В целом рубль в середине весны занимал в российском импорте 56,2% - его использование за год выросло на 15 процентных пунктов. В то же время доля недружественных валют снизилась на 7,3 процентного пункта - до 15,4%, а дружественных - на 7,7 процентного пункта, до 28,3%.
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финансы, рынок, азия, европа, африка
Экономика, Финансы, Рынок, АЗИЯ, ЕВРОПА, АФРИКА
Рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров из Азии
ЦБ: доля рублевых платежей за импорт из Азии впервые превысила половину поступлений
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Доля рублевых платежей за импорт России из Азии в апреле впервые превысила половину от всех поступлений, в результате рубль стал доминирующей валютой при оплате товаров и услуг из всех регионов мира, следует из данных Банка России, которые изучило РИА Новости.
За год удельный вес операций по расчетам за импорт из Азии увеличился на 15,6 процентного пункта, составив 51,9%. Предыдущий максимум был в феврале на уровне 49,5%.
Таким образом, теперь рубль занимает более половины в структуре оплаты Россией товаров и услуг из всех регионов мира. Так, при расчетах за покупку товаров и услуг из Америки российская валюта занимала в апреле 60,2%, Европе - 67,6%, Африке - 68%, Карибском бассейне - 77,5%, Океании - 71,7%.
В целом рубль в середине весны занимал в российском импорте 56,2% - его использование за год выросло на 15 процентных пунктов. В то же время доля недружественных валют снизилась на 7,3 процентного пункта - до 15,4%, а дружественных - на 7,7 процентного пункта, до 28,3%.
Россия вошла в пятерку экономик с самой низкой зависимостью от импорта