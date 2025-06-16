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Омский учитель оштрафован за фото с ученицей в футболке со свастикой

Омский учитель оштрафован за фото с ученицей в футболке со свастикой - 16.06.2025, ПРАЙМ

Омский учитель оштрафован за фото с ученицей в футболке со свастикой

Суд в Омске оштрафовал на две тысячи рублей местного школьного учителя, опубликовавшего фото с ученицей, которая была одета в футболку со свастикой, следует из... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T04:12+0300

2025-06-16T04:12+0300

2025-06-16T04:12+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Суд в Омске оштрафовал на две тысячи рублей местного школьного учителя, опубликовавшего фото с ученицей, которая была одета в футболку со свастикой, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что фотографию учитель разместил в своей группе во "ВКонтакте", публикацию выявили сотрудники Центра "Э" полиции, протокол был составлен по статье КоАП о демонстрировании нацистской символики. Мужчина в суде пояснил, что ученицы попросили сделать с ним фото, однако он не увидел, что на футболке одной из девушек была изображена нацистская символика. После публикации фото знакомый учителя подсказал тому, что изображение нужно удалить, это он и сделал, однако в основном альбоме фотография осталась. Учитель заявил, что не стер эту фотографию "в силу отсутствия знаний компьютерных технологий". Он признал вину и раскаялся в содеянном. Суд в Омске в конце мая назначил учителю штраф в размере двух тысячи рублей. В беседе с РИА Новости мужчина пояснил, что ученицы были в старых футболках, которые по традиции принято расписывать в конце учебного года, участие принимали все желающие. "Они подошли ко мне, сказали, что хотят сфотографироваться для моей группы во "ВКонтакте" в этих футболках. Не думаю, что они до конца знали, что у них там на футболках было нарисовано, может быть, значение не придали. Позднее завуч их за это поругала", - рассказал собеседник агентства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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