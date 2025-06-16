https://1prime.ru/20250616/ukraina-858515250.html

"Бесполезно". На Западе признали неудобную правду о Patriot на Украине

"Бесполезно". На Западе признали неудобную правду о Patriot на Украине - 16.06.2025, ПРАЙМ

"Бесполезно". На Западе признали неудобную правду о Patriot на Украине

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot оказались менее эффективными в противостоянии российским гиперзвуковым ракетам и иранским беспилотникам на... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T08:32+0300

2025-06-16T08:32+0300

2025-06-16T08:32+0300

вооружения

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot оказались менее эффективными в противостоянии российским гиперзвуковым ракетам и иранским беспилотникам на Украине, передает газета The Telegraph."Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев <…> беспилотников "Герань", — сказано в тексте публикации.Ранее сообщалось, что Израиль якобы передал Украине зенитные ракетные системы Patriot, полученные ранее от США, использовавшиеся с начала 1990-х годов. В Тель-Авиве отвергли утверждения о невмешательстве в украинские военные дела и сообщили, что информация об передаче устаревших комплексов не соответствует действительности.

https://1prime.ru/20250611/mid-858410232.html

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