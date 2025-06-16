https://1prime.ru/20250616/ukraina-858515250.html
"Бесполезно". На Западе признали неудобную правду о Patriot на Украине
"Бесполезно". На Западе признали неудобную правду о Patriot на Украине - 16.06.2025, ПРАЙМ
"Бесполезно". На Западе признали неудобную правду о Patriot на Украине
Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot оказались менее эффективными в противостоянии российским гиперзвуковым ракетам и иранским беспилотникам на... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T08:32+0300
2025-06-16T08:32+0300
2025-06-16T08:32+0300
вооружения
украина
patriot
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/07/849893161_0:0:3244:1824_1920x0_80_0_0_d4db043ec00b865694e72891d3c37d8f.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot оказались менее эффективными в противостоянии российским гиперзвуковым ракетам и иранским беспилотникам на Украине, передает газета The Telegraph."Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев <…> беспилотников "Герань", — сказано в тексте публикации.Ранее сообщалось, что Израиль якобы передал Украине зенитные ракетные системы Patriot, полученные ранее от США, использовавшиеся с начала 1990-х годов. В Тель-Авиве отвергли утверждения о невмешательстве в украинские военные дела и сообщили, что информация об передаче устаревших комплексов не соответствует действительности.
https://1prime.ru/20250611/mid-858410232.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/07/849893161_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_25a893b696c9f68517c00abac4f402d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, patriot
Вооружения, УКРАИНА, Patriot
"Бесполезно". На Западе признали неудобную правду о Patriot на Украине
Telegraph: комплексы Patriot оказались бесполезны против российских ракет
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ.
Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot оказались менее эффективными в противостоянии российским гиперзвуковым ракетам и иранским беспилотникам на Украине, передает
газета The Telegraph.
"Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев <…> беспилотников "Герань", — сказано в тексте публикации.
Ранее сообщалось, что Израиль якобы передал Украине зенитные ракетные системы Patriot, полученные ранее от США, использовавшиеся с начала 1990-х годов. В Тель-Авиве отвергли утверждения о невмешательстве в украинские военные дела и сообщили, что информация об передаче устаревших комплексов не соответствует действительности.
Россия получила разъяснения Израиля о якобы передаче ракет Patriot Украине