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"Бесполезно". На Западе признали неудобную правду о Patriot на Украине - 16.06.2025, ПРАЙМ
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"Бесполезно". На Западе признали неудобную правду о Patriot на Украине
"Бесполезно". На Западе признали неудобную правду о Patriot на Украине - 16.06.2025, ПРАЙМ
"Бесполезно". На Западе признали неудобную правду о Patriot на Украине
Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot оказались менее эффективными в противостоянии российским гиперзвуковым ракетам и иранским беспилотникам на... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T08:32+0300
2025-06-16T08:32+0300
вооружения
украина
patriot
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot оказались менее эффективными в противостоянии российским гиперзвуковым ракетам и иранским беспилотникам на Украине, передает газета The Telegraph."Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев &lt;…&gt; беспилотников "Герань", — сказано в тексте публикации.Ранее сообщалось, что Израиль якобы передал Украине зенитные ракетные системы Patriot, полученные ранее от США, использовавшиеся с начала 1990-х годов. В Тель-Авиве отвергли утверждения о невмешательстве в украинские военные дела и сообщили, что информация об передаче устаревших комплексов не соответствует действительности.
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украина, patriot
Вооружения, УКРАИНА, Patriot
08:32 16.06.2025
 
"Бесполезно". На Западе признали неудобную правду о Patriot на Украине

Telegraph: комплексы Patriot оказались бесполезны против российских ракет

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ЗРК Patriot
Американские ЗРК Patriot - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot оказались менее эффективными в противостоянии российским гиперзвуковым ракетам и иранским беспилотникам на Украине, передает газета The Telegraph.
"Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев <…> беспилотников "Герань", — сказано в тексте публикации.
Ранее сообщалось, что Израиль якобы передал Украине зенитные ракетные системы Patriot, полученные ранее от США, использовавшиеся с начала 1990-х годов. В Тель-Авиве отвергли утверждения о невмешательстве в украинские военные дела и сообщили, что информация об передаче устаревших комплексов не соответствует действительности.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Россия получила разъяснения Израиля о якобы передаче ракет Patriot Украине
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ВооруженияУКРАИНАPatriot
 
 
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