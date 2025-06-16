https://1prime.ru/20250616/ukraina-858539278.html

Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил министр обороны Польши

Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил министр обороны Польши - 16.06.2025, ПРАЙМ

Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил министр обороны Польши

Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T15:26+0300

2025-06-16T15:26+0300

2025-06-16T15:26+0300

политика

общество

польша

украина

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

ВАРШАВА, 16 июн – ПРАЙМ. Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Многие говорят: "Это не наша война". Этот лозунг в последнее время стал очень популярным в Польше и получает все более сторонников. Мы устали от войны. Да. Поляки устали, европейцы устали, мир устал", - сказал Косиняк-Камыш. При этом он напомнил, что более 90% западной военной помощи поставляется на Украину через аэропорт Ясенка под Жешувом, а также что около 30 тысяч украинских военных было обучено в Польше. "Без Польши, без польского участия не будет сражающейся Украины", - сказал министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.-0-

https://1prime.ru/20250603/dron-858150885.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , польша, украина, нато