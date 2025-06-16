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Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил министр обороны Польши - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил министр обороны Польши
Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил министр обороны Польши - 16.06.2025, ПРАЙМ
Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил министр обороны Польши
Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T15:26+0300
2025-06-16T15:26+0300
политика
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ВАРШАВА, 16 июн – ПРАЙМ. Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Многие говорят: "Это не наша война". Этот лозунг в последнее время стал очень популярным в Польше и получает все более сторонников. Мы устали от войны. Да. Поляки устали, европейцы устали, мир устал", - сказал Косиняк-Камыш. При этом он напомнил, что более 90% западной военной помощи поставляется на Украину через аэропорт Ясенка под Жешувом, а также что около 30 тысяч украинских военных было обучено в Польше. "Без Польши, без польского участия не будет сражающейся Украины", - сказал министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.-0-
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общество , польша, украина, нато
Политика, Общество , ПОЛЬША, УКРАИНА, НАТО
15:26 16.06.2025
 
Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил министр обороны Польши

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша и весь мир устали от темы Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ВАРШАВА, 16 июн – ПРАЙМ. Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Многие говорят: "Это не наша война". Этот лозунг в последнее время стал очень популярным в Польше и получает все более сторонников. Мы устали от войны. Да. Поляки устали, европейцы устали, мир устал", - сказал Косиняк-Камыш.
При этом он напомнил, что более 90% западной военной помощи поставляется на Украину через аэропорт Ясенка под Жешувом, а также что около 30 тысяч украинских военных было обучено в Польше.
"Без Польши, без польского участия не будет сражающейся Украины", - сказал министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.-0-
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