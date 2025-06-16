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Венгрия и Словакия наложили вето на план по отказу от энергоносителей из РФ - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Венгрия и Словакия наложили вето на план по отказу от энергоносителей из РФ
Венгрия и Словакия наложили вето на план по отказу от энергоносителей из РФ - 16.06.2025, ПРАЙМ
Венгрия и Словакия наложили вето на план по отказу от энергоносителей из РФ
Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой,... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T14:28+0300
2025-06-16T14:28+0300
энергетика
газ
словакия
венгрия
будапешт
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 16 июн - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня мы инициировали, чтобы Еврокомиссия не вносила предложение или законодательство об отказе от российских энергоносителей. Так что сегодня мы вместе со Словакией наложили вето на решение совета (министров энергетики ЕС - ред.), в котором совет выражал свое ожидание, что Еврокомиссия добьется серьезного прогресса в плане Фон дер Ляйен-Зеленского уже в июне", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1. Он подчеркнул, что Еврокомиссия все равно намерена реализовать этот план как можно быстрее, поскольку "Брюссель лег под Киев", но Венгрия и Словакия пытаются этому помешать. "Это будет долгая, долгая борьба, поскольку будут долгие дискуссии по поводу конкретного закона, мы еще обсудим это на нескольких заседаниях совета, также на уровне премьер-министров. Конечно, мы вместе с премьер-министрами готовы бороться против этого предложения так долго, как только сможем", - отметил Сийярто.
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газ, словакия, венгрия, будапешт, петер сийярто, ес
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто, ЕС
14:28 16.06.2025
 
Венгрия и Словакия наложили вето на план по отказу от энергоносителей из РФ

Сийярто: Венгрия и Словакия наложили вето на быстрый прогресс по отказу от энергии из РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БУДАПЕШТ, 16 июн - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня мы инициировали, чтобы Еврокомиссия не вносила предложение или законодательство об отказе от российских энергоносителей. Так что сегодня мы вместе со Словакией наложили вето на решение совета (министров энергетики ЕС - ред.), в котором совет выражал свое ожидание, что Еврокомиссия добьется серьезного прогресса в плане Фон дер Ляйен-Зеленского уже в июне", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.
Он подчеркнул, что Еврокомиссия все равно намерена реализовать этот план как можно быстрее, поскольку "Брюссель лег под Киев", но Венгрия и Словакия пытаются этому помешать.
"Это будет долгая, долгая борьба, поскольку будут долгие дискуссии по поводу конкретного закона, мы еще обсудим это на нескольких заседаниях совета, также на уровне премьер-министров. Конечно, мы вместе с премьер-министрами готовы бороться против этого предложения так долго, как только сможем", - отметил Сийярто.
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