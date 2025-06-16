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Пассажиры задержанного рейса "Аэрофлота" вылетели из Владивостока в Москву

Пассажиры задержанного рейса "Аэрофлота" вылетели из Владивостока в Москву - 16.06.2025, ПРАЙМ

Пассажиры задержанного рейса "Аэрофлота" вылетели из Владивостока в Москву

Пассажиры рейса "Аэрофлота", в воскресенье задержанного из технической неисправности, вылетели из Владивостока в Москву, сообщили РИА Новости в справочной... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T03:03+0300

2025-06-16T03:03+0300

2025-06-16T03:03+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - ПРАЙМ. Пассажиры рейса "Аэрофлота", в воскресенье задержанного из технической неисправности, вылетели из Владивостока в Москву, сообщили РИА Новости в справочной приморского аэропорта. В воскресенье Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в связи с технической неисправностью до понедельника задержан вылет рейса 5803 Владивосток-Москва авиакомпании "Аэрофлот", который должен был вылететь в 14.03 (07.03 мск). Отправления ожидали 373 пассажира, из них 35 несовершеннолетних. В справочной аэропорта РИА Новости уточняли, что самолет на рейсе заменят. "Самолет вылетел в 08.26 (01.26 мск)", - сказал собеседник.

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бизнес, россия, владивосток, москва, аэрофлот