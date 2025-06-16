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Депутат Рады рассказал, как военкоматы забирают в ВСУ всех подряд

Депутат Рады рассказал, как военкоматы забирают в ВСУ всех подряд - 16.06.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады рассказал, как военкоматы забирают в ВСУ всех подряд

Сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации, заявил депутат... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T12:34+0300

2025-06-16T12:34+0300

2025-06-16T12:34+0300

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук. "Центры рекрутинга покрывают условно, если мы говорим о планах мобилизации, 20-25% максимум. После этого у них есть в ТЦК (территориальных центрах комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) указание добрать остальное. Но качество их отбора отвратительное, потому что берут всех подряд. Я последние случаи слышал о том, что даже мужчин с четырьмя и даже с шестью детьми забирали без проблем или с больными легкими. Если мы иногда видим даже ребят с протезами, которые имеют соответствующий документ, везут в ТЦК и говорят: "Там разберемся". Они работают просто на какой-то счет", - сказал Камельчук в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан.

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общество , украина, всу