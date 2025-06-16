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Депутат Рады рассказал, как военкоматы забирают в ВСУ всех подряд - 16.06.2025, ПРАЙМ
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Депутат Рады рассказал, как военкоматы забирают в ВСУ всех подряд
Депутат Рады рассказал, как военкоматы забирают в ВСУ всех подряд - 16.06.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады рассказал, как военкоматы забирают в ВСУ всех подряд
Сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации, заявил депутат... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:34+0300
2025-06-16T12:34+0300
политика
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук. "Центры рекрутинга покрывают условно, если мы говорим о планах мобилизации, 20-25% максимум. После этого у них есть в ТЦК (территориальных центрах комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) указание добрать остальное. Но качество их отбора отвратительное, потому что берут всех подряд. Я последние случаи слышал о том, что даже мужчин с четырьмя и даже с шестью детьми забирали без проблем или с больными легкими. Если мы иногда видим даже ребят с протезами, которые имеют соответствующий документ, везут в ТЦК и говорят: "Там разберемся". Они работают просто на какой-то счет", - сказал Камельчук в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан.
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общество , украина, всу
Политика, Общество , УКРАИНА, ВСУ
12:34 16.06.2025
 
Депутат Рады рассказал, как военкоматы забирают в ВСУ всех подряд

Депутат Рады Камельчук: военкоматы забирают в ВСУ инвалидов и многодетных отцов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.
"Центры рекрутинга покрывают условно, если мы говорим о планах мобилизации, 20-25% максимум. После этого у них есть в ТЦК (территориальных центрах комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) указание добрать остальное. Но качество их отбора отвратительное, потому что берут всех подряд. Я последние случаи слышал о том, что даже мужчин с четырьмя и даже с шестью детьми забирали без проблем или с больными легкими. Если мы иногда видим даже ребят с протезами, которые имеют соответствующий документ, везут в ТЦК и говорят: "Там разберемся". Они работают просто на какой-то счет", - сказал Камельчук в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан.
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
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