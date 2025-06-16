https://1prime.ru/20250616/vtb--858517901.html
ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма РНКБ
ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма РНКБ - 16.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма РНКБ
ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка в Крыму - РНКБ, обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ с 12 июня,... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T09:33+0300
2025-06-16T09:33+0300
2025-06-16T09:33+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка в Крыму - РНКБ, обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ с 12 июня, сообщает банк. "ВТБ успешно завершил юридические процедуры по присоединению банка РНКБ. С 12 июня обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ. Интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года", - говорится в сообщении кредитной организации. "Завершение интеграции РНКБ – не просто технический этап. Мы с большим уважением относимся к РНКБ – это флагман финансового рынка полуострова, сыгравший без преувеличения жизненно важную роль в новейшей истории Крыма и Севастополя. Мы сохранили привычные для клиентов финансовые сервисы и выгодные условия, продолжим обслуживание в привычных крымчанам и севастопольцам офисах. До конца года переведем на инфраструктуру ВТБ более 2 миллионов розничных клиентов РНКБ и сделаем это максимально комфортно для них", – приводятся в сообщении слова главы ВТБ Андрея Костина. Сообщается, что до конца текущего года планируется еще несколько этапов интеграции. Все действующие продукты и счета клиентов РНКБ будут переведены на инфраструктуру ВТБ. После перевода в ВТБ все сведения о действующих продуктах и услугах будут отражены в "ВТБ Онлайн". Миграция розничных клиентов на системы ВТБ будет проходить по "бесшовной" технологии при условии наличия в банках актуальных персональных данных и действующего номера телефона клиента. Все продукты и счета переводятся автоматически, условия по действующим договорам сохраняются. Также будет выполнен ребрендинг офисной сети РНКБ. "С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя оформили более 1,5 миллиона продуктов и сервисов ВТБ, в том числе более 500 тысяч карт ВТБ. Жители полуострова открыли свыше 100 тысяч вкладов и накопительных счетов объемом около 100 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении. Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. С 12 июня ВТБ продолжит обслуживание клиентов в привычных для крымчан и севастопольцев офисах. При этом дебетовые и кредитные карты РНКБ будут работать как карты ВТБ до окончания срока действия.
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банки, финансы, бизнес, крым, севастополь, андрей костин, втб, рнкб
Экономика, Банки, Финансы, Бизнес, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Андрей Костин, ВТБ, РНКБ
ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма РНКБ
ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка в Крыму РНКБ
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка в Крыму - РНКБ, обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ с 12 июня, сообщает банк.
"ВТБ успешно завершил юридические процедуры по присоединению банка РНКБ. С 12 июня обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ. Интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года", - говорится в сообщении кредитной организации.
"Завершение интеграции РНКБ – не просто технический этап. Мы с большим уважением относимся к РНКБ – это флагман финансового рынка полуострова, сыгравший без преувеличения жизненно важную роль в новейшей истории Крыма и Севастополя. Мы сохранили привычные для клиентов финансовые сервисы и выгодные условия, продолжим обслуживание в привычных крымчанам и севастопольцам офисах. До конца года переведем на инфраструктуру ВТБ более 2 миллионов розничных клиентов РНКБ и сделаем это максимально комфортно для них", – приводятся в сообщении слова главы ВТБ Андрея Костина.
Сообщается, что до конца текущего года планируется еще несколько этапов интеграции. Все действующие продукты и счета клиентов РНКБ будут переведены на инфраструктуру ВТБ. После перевода в ВТБ все сведения о действующих продуктах и услугах будут отражены в "ВТБ Онлайн". Миграция розничных клиентов на системы ВТБ будет проходить по "бесшовной" технологии при условии наличия в банках актуальных персональных данных и действующего номера телефона клиента. Все продукты и счета переводятся автоматически, условия по действующим договорам сохраняются. Также будет выполнен ребрендинг офисной сети РНКБ.
"С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя оформили более 1,5 миллиона продуктов и сервисов ВТБ, в том числе более 500 тысяч карт ВТБ. Жители полуострова открыли свыше 100 тысяч вкладов и накопительных счетов объемом около 100 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.
Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне 2024 года. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. С 12 июня ВТБ продолжит обслуживание клиентов в привычных для крымчан и севастопольцев офисах. При этом дебетовые и кредитные карты РНКБ будут работать как карты ВТБ до окончания срока действия.
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