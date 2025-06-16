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Россияне поддержали идею "тревожной кнопки" в банковских приложениях
Россияне поддержали идею "тревожной кнопки" в банковских приложениях - 16.06.2025, ПРАЙМ
Россияне поддержали идею "тревожной кнопки" в банковских приложениях
Большинство россиян (79%) поддерживают идею создания "тревожной кнопки" в банковских приложениях, чтобы оперативно оповещать банки о случаях мошенничества или... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T13:32+0300
2025-06-16T13:32+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян (79%) поддерживают идею создания "тревожной кнопки" в банковских приложениях, чтобы оперативно оповещать банки о случаях мошенничества или потери карт, следует из исследования ВТБ перед ПМЭФ-2025, которое есть у РИА Новости. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ хочет упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве и планирует обязать банки с октября внедрить в мобильные приложения так называемую "спецкнопку" для сигналов о мошенничестве. "79% россиян поддерживают идею создания "тревожной кнопки" в банковском приложении, показал опрос ВТБ перед ПМЭФ-2025. По мнению большинства, она нужна, чтобы оперативно оповещать банки о случаях мошенничества или потери карт", - говорится в сообщении. Исследование было проведено со 2 по 9 июня среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. Отмечается, что больше половины россиян хотя бы один раз сталкивались с попытками мошенничества. Такой опыт повышает актуальность "тревожной кнопки" для пользователей банковских продуктов, с помощью которой можно сообщать о преступлениях в финансовой сфере. Больше половины опрошенных (56%) хотят, чтобы по кнопке сигнал поступал и в банки, и в правоохранительные органы, 15% - только в банки, а 29% считают, что это должно зависеть от ситуации. "Среди потенциально полезных функций такой кнопки, помимо жалоб на мошенничество, опрошенные также отмечают сигнал в случае утери карты (80%) и при угрозе личной безопасности, например, ограблении (71%). Абсолютное большинство (91%) высказалось за передачу данных о местоположении устройства в случае срабатывания сигнала", - говорится в материалах ВТБ. Использование "тревожной кнопки", по мнению россиян, должно в первую очередь производить блокировку карты - об этом заявили 34% респондентов. Около трети опрошенных считают, что она также должна передавать в банки местоположение и сведения о последних транзакциях, а 12% считают, что она должна служить только для оповещения. "Ожидается, что скорость реакции банка должна быть почти мгновенной - 76% россиян хотят, чтобы блокировка счета происходила в течение 1 минуты. При этом более половины опрошенных считают, что одного нажатия кнопки недостаточно: требуется подтверждение во избежание случайного срабатывания", - также отмечается в исследовании. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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банки, финансы, технологии, втб
Экономика, Банки, Финансы, Технологии, ВТБ
Россияне поддержали идею "тревожной кнопки" в банковских приложениях
ВТБ: 79 процентов россиян одобрили "тревожную кнопку" в банковских приложениях
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян (79%) поддерживают идею создания "тревожной кнопки" в банковских приложениях, чтобы оперативно оповещать банки о случаях мошенничества или потери карт, следует из исследования ВТБ перед ПМЭФ-2025, которое есть у РИА Новости.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ хочет упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве и планирует обязать банки с октября внедрить в мобильные приложения так называемую "спецкнопку" для сигналов о мошенничестве.
"79% россиян поддерживают идею создания "тревожной кнопки" в банковском приложении, показал опрос ВТБ перед ПМЭФ-2025. По мнению большинства, она нужна, чтобы оперативно оповещать банки о случаях мошенничества или потери карт", - говорится в сообщении. Исследование было проведено со 2 по 9 июня среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Отмечается, что больше половины россиян хотя бы один раз сталкивались с попытками мошенничества. Такой опыт повышает актуальность "тревожной кнопки" для пользователей банковских продуктов, с помощью которой можно сообщать о преступлениях в финансовой сфере. Больше половины опрошенных (56%) хотят, чтобы по кнопке сигнал поступал и в банки, и в правоохранительные органы, 15% - только в банки, а 29% считают, что это должно зависеть от ситуации.
"Среди потенциально полезных функций такой кнопки, помимо жалоб на мошенничество, опрошенные также отмечают сигнал в случае утери карты (80%) и при угрозе личной безопасности, например, ограблении (71%). Абсолютное большинство (91%) высказалось за передачу данных о местоположении устройства в случае срабатывания сигнала", - говорится в материалах ВТБ.
Использование "тревожной кнопки", по мнению россиян, должно в первую очередь производить блокировку карты - об этом заявили 34% респондентов. Около трети опрошенных считают, что она также должна передавать в банки местоположение и сведения о последних транзакциях, а 12% считают, что она должна служить только для оповещения.
"Ожидается, что скорость реакции банка должна быть почти мгновенной - 76% россиян хотят, чтобы блокировка счета происходила в течение 1 минуты. При этом более половины опрошенных считают, что одного нажатия кнопки недостаточно: требуется подтверждение во избежание случайного срабатывания", - также отмечается в исследовании.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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