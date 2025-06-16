https://1prime.ru/20250616/whatsapp-858549761.html

В WhatsApp появятся реклама и монетизация

В WhatsApp появятся реклама и монетизация - 16.06.2025, ПРАЙМ

В WhatsApp появятся реклама и монетизация

В мессенджере WhatsApp впервые появятся реклама и монетизация каналов: бизнес сможет размещать объявления в разделе "Статус", а администраторы каналов смогут... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T18:52+0300

2025-06-16T18:52+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. В мессенджере WhatsApp впервые появятся реклама и монетизация каналов: бизнес сможет размещать объявления в разделе "Статус", а администраторы каналов смогут вводить платную подписку и получат инструменты для продвижения, следует из пресс-релиза приложения. "Встречайте новые функции для вкладки "Актуальное", на которой доступны разделы "Статус" и "Каналы". Уже два года мы работаем над тем, чтобы на этой вкладке вы могли открывать для себя что-то новое в WhatsApp. Сегодня ее используют 1,5 миллиарда человек каждый день. Такой энтузиазм нас очень вдохновляет, и, кроме того, мы хотим помочь админам, организациям и компаниям развиваться в WhatsApp", - отмечается в релизе WhatsApp. По данным сервиса, теперь можно будет подписаться на любимые каналы и получать эксклюзивный контент за ежемесячную плату. Предприятия также смогут размещать рекламу в статусах, а пользователи - сразу начать с их администраторами переписку по интересующему товару или услуге. Помимо этого, WhatsApp начнет рекомендовать интересные для пользователя каналы. Впервые у администраторов каналов появится возможность повысить охват аудитории, говорится в релизе. Как отмечается в сообщении, нововведения коснутся только вкладки "Актуальное", личные же чаты останутся без изменений. Как и ранее, сообщения, звонки и статусы будут защищены сквозным шифрованием. Для демонстрации рекламы компания будет использовать ограниченную информацию о пользователях, такую как страна или город их происхождения, язык, каналы, за которыми они следят, и то, как они взаимодействуют с уже видимой рекламой. Внедрять функцию WhatsApp будет постепенно в течение следующих месяцев; также мессенджер представил на сайте для компаний и администраторов каналов более подробную информацию о том, как пользоваться продвижением. Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва, рф, whatsapp, meta