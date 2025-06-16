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В Госдуме прокомментировали идею продажи недвижимости через Wildberries

В Госдуме прокомментировали идею продажи недвижимости через Wildberries - 16.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали идею продажи недвижимости через Wildberries

Идея продажи недвижимости через Wildberries выглядит дерзко, но логично из-за разрешения экосистемы маркетплейсов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T17:30+0300

2025-06-16T17:30+0300

2025-06-16T17:30+0300

экономика

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недвижимость

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Идея продажи недвижимости через Wildberries выглядит дерзко, но логично из-за разрешения экосистемы маркетплейсов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). "Идея продажи недвижимости через Wildberries выглядит на первый взгляд дерзко, но вполне логично в контексте расширения экосистемы маркетплейсов, где покупка квартир становится продолжением потребительской логики "всё в одном окне", - сказал он. Гаврилов отметил, что этот вопрос нужно рассмотреть после того, как будет принят закон "О платформенной экономике в Российской Федерации", так как он направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями. "Специальное регулирование деятельности цифровых платформ как раз призвано защитить потребителей в том числе при совершении серьезных покупок, таких как автомобили, недвижимость и так далее", - уточнил депутат. По мнению Гаврилова, Россия уже прошла этап цифровизации сделок: электронная регистрация, дистанционные показы, подписание договоров с помощью электронной подписи - всё это стало неотъемлемой частью рынка, но когда крупная e-commerce платформа начинает торговать квартирами, вопрос уже не только в технологиях. "В центре внимания оказывается то, как будет устроена цепочка взаимодействия между продавцом, покупателем и сервисом, который изначально задумывался как посредник в доставке платья или зарядки для телефона, а не квартиры за 15 миллионов", - добавил политик. Глава думского комитета подчеркнул, что рынок недвижимости сам по себе непрост: здесь длинный цикл сделки, серьёзные правовые риски, множество деталей, которые требуют не просто клика мышкой, а полноценной юридической и технической экспертизы. По его словам, если Wildberries ограничится ролью витрины и будет предоставлять площадку для размещения объектов с перенаправлением на сторонние сервисы, это будет скорее рекламный инструмент, чем полноценная точка продажи, но если площадка берёт на себя роль агента - пусть даже в цифровом виде - то она неминуемо вступает в пространство ответственности: за полноту представленной информации, за соблюдение регламентов, за безопасность расчётов и взаимодействий. "Главный вопрос - верификация. Кто проверяет юридическую чистоту объекта, статус застройщика, отсутствие обременений? И если всё это обещают встроить в интерфейс маркетплейса, то кто несёт ответственность за ошибку, если квартира окажется с подвохом?"- сказал он. Гаврилов считает, что формально Wildberries может действовать как оператор размещения информации, но в глазах пользователя, особенно массового, любая покупка через крупный бренд воспринимается как гарантированная, и этим и опасен перенос логики "покупок с бесплатной доставкой" в сферу недвижимости, где ошибки могут стоить не возврата товара, а многолетнего судебного спора. "Добавим сюда финансовую часть. Как будет организована оплата? Через маркетплейс? С использованием эскроу? Через интеграцию с банками? И кто будет обеспечивать соблюдение всех требований закона о противодействии отмыванию доходов, если сделка идёт онлайн?" - задался вопросом депутат. Парламентарий отметил, что застройщикам такая схема может быть интересна как способ расширить охват, но вопрос в том, насколько они готовы встроиться в шаблоны маркетплейса, где правила игры диктует не рынок недвижимости, а IT-платформа. "С другой стороны, пользователю такая интеграция может дать удобный каталог и возможность быстро сравнить предложения. Но не будет ли это подменой сути?" - добавил депутат. Он уточнил , что жилплощадь - это не товар в корзине, она требует осмотра, анализа локации, понимания нюансов, и подача в формате товарной карточки может привести к обману ожиданий. "В целом, запуск подобной схемы технически возможен. Юридически - допустим при соблюдении норм. Но в реальности всё будет зависеть от деталей реализации: от того, кто за что отвечает, как распределены риски, и кто возьмёт на себя сложную часть - сопровождение сделки от просмотра до регистрации", - подытожил Гаврилов.

https://1prime.ru/20250611/wildberries-858396533.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, wildberries, госдума, кпрф, недвижимость