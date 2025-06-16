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WSJ: Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия

WSJ: Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия - 16.06.2025, ПРАЙМ

WSJ: Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия

Иран настоятельно дает понять, что стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, посылая сигналы США и Израилю через посредников,... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T17:49+0300

2025-06-16T17:49+0300

2025-06-16T17:49+0300

политика

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иран

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Иран настоятельно дает понять, что стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, посылая сигналы США и Израилю через посредников, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока и Европы. "Иран настоятельно дает понять, что стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по своим ядерным программам, посылая сигналы Израилю и США через посредников в арабских странах", - сообщает газета. По данным источников издания, Иран сообщил арабским чиновникам, что будет открыт к возвращению за стол переговоров, если США не присоединятся к атакам Израиля.

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сша, израиль, иран