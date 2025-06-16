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WSJ: Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия
WSJ: Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия - 16.06.2025, ПРАЙМ
WSJ: Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия
Иран настоятельно дает понять, что стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, посылая сигналы США и Израилю через посредников,... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T17:49+0300
2025-06-16T17:49+0300
2025-06-16T17:49+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Иран настоятельно дает понять, что стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, посылая сигналы США и Израилю через посредников, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока и Европы. "Иран настоятельно дает понять, что стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по своим ядерным программам, посылая сигналы Израилю и США через посредников в арабских странах", - сообщает газета. По данным источников издания, Иран сообщил арабским чиновникам, что будет открыт к возвращению за стол переговоров, если США не присоединятся к атакам Израиля.
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Политика, США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
WSJ: Иран посылает США сигналы о готовности закончить боевые действия
WSJ: Иран посылает сигналы США через посредников о готовности закончить боевые действия
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Иран настоятельно дает понять, что стремится к окончанию боевых действий и возобновлению ядерных переговоров, посылая сигналы США и Израилю через посредников, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока и Европы.
"Иран настоятельно дает понять, что стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по своим ядерным программам, посылая сигналы Израилю и США через посредников в арабских странах", - сообщает газета.
По данным источников издания, Иран сообщил арабским чиновникам, что будет открыт к возвращению за стол переговоров, если США не присоединятся к атакам Израиля.
СМИ: шесть военных КСИР погибли в ходе атаки Израиля по западу Ирана