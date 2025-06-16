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Юань днем перешел к легкому росту против рубля на Московской бирже

Юань днем перешел к легкому росту против рубля на Московской бирже - 16.06.2025, ПРАЙМ

Юань днем перешел к легкому росту против рубля на Московской бирже

Курс рубля в понедельник днем перешел к снижению по отношению к юаню на Московской бирже, однако курс китайской валюты остается ниже психологического уровня 11... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T17:47+0300

2025-06-16T17:47+0300

2025-06-16T17:47+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем перешел к снижению по отношению к юаню на Московской бирже, однако курс китайской валюты остается ниже психологического уровня 11 рублей, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.36 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 10,91 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,82-10,93 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,69 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,213 против 7,178 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,35 рубля. РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ Юань в понедельник на Мосбирже слегка повышается по отношению к рублю. Однако китайская валюта остается ниже ключевой отметки 11 рублей. "Сырьевой фактор с прошлой пятницы существенно улучшился для рубля благодаря серьезному подорожанию нефти, вызванному обострением конфликта между Израилем и Ираном. Однако это лишь через несколько месяцев позитивно скажется на притоке иностранной валюты от экспорта, сейчас же он должен быть на относительно низком уровне из-за падения нефтяных цен, произошедшего в предыдущие месяцы", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,02% на предыдущих торгах. Игроки рынка обратили внимание на оценки ЦБ РФ. Так, рублевые расчеты за экспорт России в апреле увеличились до рекордных 52,3%, что на 11,9 процентного пункта больше уровня годом ранее и впервые выше 50%. Регулятор также уточнил предварительную оценку платежного баланса РФ за январь-апрель 2025 года: профицит текущего счета платежного баланса за четыре месяца составил 21,9 миллиарда долларов против предыдущей оценки в 21,1 миллиарда. Годом ранее показатель составил 30,9 миллиарда долларов. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.39 мск снижалась на 4,2%, до 71,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,5%, до 97,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Акцент в геополитике сместился на Ближний Восток, что отчасти снимает с рубля часть напряженности, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Прямой выгоды рублю от ралли в нефтяных ценах сейчас не будет, но позже и косвенно - может быть. Доллар пока останется в границах 78-80 рублей, евро - 90-92 рубля, юань - рядом с 10,9 рубля", - добавляет он. Импорт пока восстановился недостаточно быстро, чтобы существенно увеличить спрос на инвалюту, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Этому препятствует по-прежнему относительно слабая потребительская активность, давление на которую продолжают оказывать жесткие денежно-кредитные условия, полагает он. "Таким образом, на российском валютном рынке способно сохраняться равновесие между спросом на валюту и ее предложением. В результате курс юаня может продолжить консолидироваться в диапазоне предыдущих трех недель 10,78–11,08 рубля", - оценивает Бабин.

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рынок, торги, рф, израиль, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал