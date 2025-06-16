https://1prime.ru/20250616/yuan-858519306.html
Юань открыл торги в понедельник снижением
Юань открыл торги в понедельник снижением - 16.06.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в понедельник снижением
Курс рубля в начале торгов понедельника растет к юаню: китайская валюта дешевеет до 10,83 рубля, следует из данных Московской биржи. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T10:02+0300
2025-06-16T10:02+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет к юаню: китайская валюта дешевеет до 10,83 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 10,83 рубля.
https://1prime.ru/20250613/yuan-858468443.html
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рынок, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа
Юань открыл торги в понедельник снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 10,83 рубля
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет к юаню: китайская валюта дешевеет до 10,83 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 10,83 рубля.
Юань завершил неделю снижением