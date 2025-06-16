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Курс юаня к рублю отыгрывает утреннее снижение на Московской бирже

Курс юаня к рублю отыгрывает утреннее снижение на Московской бирже - 16.06.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю отыгрывает утреннее снижение на Московской бирже

Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника отыгрывает утреннее снижение, торгуясь с околонулевой динамикой, следует из данных Московской биржи. | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T12:06+0300

2025-06-16T12:06+0300

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алексей антонов

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника отыгрывает утреннее снижение, торгуясь с околонулевой динамикой, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 11.57 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 10,90 рубля. На старте торгов он снижался на 6 копеек. "Рубль в пятницу укрепился к юаню на 0,6%. Мы не стали бы связывать это с ростом цен на нефть, поскольку в последние месяцы корреляция рубля с нефтью очень слабая. Возможно, просто кому-то из крупных экспортеров понадобились рубли для подготовки к выплатам дивидендов, либо для размещения их на внутреннем рынке по пока еще высоким ставкам", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Эти два фактора будут поддерживать российскую валюту в ближайшее время, однако среднесрочная девальвация неизбежна, считает эксперт. "На текущей неделе рассчитываем на закрепление курсовых котировок ниже 11 рублей за юань и возможный уход в район 10,8 рубля. Краткосрочный торговый диапазон оцениваем на уровне 10,5-11 рублей за юань и 75-80 рублей за доллар", - прогнозирует Денис Попов из ПСБ. "С учётом заметного улучшения трансграничных расчётов в последние месяцы, а также сохранения высокого интереса к рублёвым активам, в условиях очень поступательного снижения ключевой ставки, игра на укрепление рубля может усилиться", - заключает он.

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рынок, торги, алексей антонов, псб