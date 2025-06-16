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Курс юаня к рублю отыгрывает утреннее снижение на Московской бирже - 16.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250616/yuan-858527074.html
Курс юаня к рублю отыгрывает утреннее снижение на Московской бирже
Курс юаня к рублю отыгрывает утреннее снижение на Московской бирже - 16.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю отыгрывает утреннее снижение на Московской бирже
Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника отыгрывает утреннее снижение, торгуясь с околонулевой динамикой, следует из данных Московской биржи. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T12:06+0300
2025-06-16T12:06+0300
экономика
рынок
торги
алексей антонов
псб
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника отыгрывает утреннее снижение, торгуясь с околонулевой динамикой, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 11.57 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 10,90 рубля. На старте торгов он снижался на 6 копеек. "Рубль в пятницу укрепился к юаню на 0,6%. Мы не стали бы связывать это с ростом цен на нефть, поскольку в последние месяцы корреляция рубля с нефтью очень слабая. Возможно, просто кому-то из крупных экспортеров понадобились рубли для подготовки к выплатам дивидендов, либо для размещения их на внутреннем рынке по пока еще высоким ставкам", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Эти два фактора будут поддерживать российскую валюту в ближайшее время, однако среднесрочная девальвация неизбежна, считает эксперт. "На текущей неделе рассчитываем на закрепление курсовых котировок ниже 11 рублей за юань и возможный уход в район 10,8 рубля. Краткосрочный торговый диапазон оцениваем на уровне 10,5-11 рублей за юань и 75-80 рублей за доллар", - прогнозирует Денис Попов из ПСБ. "С учётом заметного улучшения трансграничных расчётов в последние месяцы, а также сохранения высокого интереса к рублёвым активам, в условиях очень поступательного снижения ключевой ставки, игра на укрепление рубля может усилиться", - заключает он.
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рынок, торги, алексей антонов, псб
Экономика, Рынок, Торги, Алексей Антонов, ПСБ
12:06 16.06.2025
 
Курс юаня к рублю отыгрывает утреннее снижение на Московской бирже

Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника отыгрывает утреннее снижение

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника отыгрывает утреннее снижение, торгуясь с околонулевой динамикой, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.57 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 10,90 рубля. На старте торгов он снижался на 6 копеек.
"Рубль в пятницу укрепился к юаню на 0,6%. Мы не стали бы связывать это с ростом цен на нефть, поскольку в последние месяцы корреляция рубля с нефтью очень слабая. Возможно, просто кому-то из крупных экспортеров понадобились рубли для подготовки к выплатам дивидендов, либо для размещения их на внутреннем рынке по пока еще высоким ставкам", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Эти два фактора будут поддерживать российскую валюту в ближайшее время, однако среднесрочная девальвация неизбежна, считает эксперт.
"На текущей неделе рассчитываем на закрепление курсовых котировок ниже 11 рублей за юань и возможный уход в район 10,8 рубля. Краткосрочный торговый диапазон оцениваем на уровне 10,5-11 рублей за юань и 75-80 рублей за доллар", - прогнозирует Денис Попов из ПСБ.
"С учётом заметного улучшения трансграничных расчётов в последние месяцы, а также сохранения высокого интереса к рублёвым активам, в условиях очень поступательного снижения ключевой ставки, игра на укрепление рубля может усилиться", - заключает он.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2025
ЦБ 13 июня не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке
11:15
 
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