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Юань начал неделю стабилизацией около 10,9 рубля

Юань начал неделю стабилизацией около 10,9 рубля - 16.06.2025, ПРАЙМ

Юань начал неделю стабилизацией около 10,9 рубля

Курс рубля в понедельник преимущественно стабилизировался по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты не отходил далеко от уровня 10,9 рубля, | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T22:08+0300

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2025-06-16T22:08+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник преимущественно стабилизировался по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты не отходил далеко от уровня 10,9 рубля, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился и составил 10,89 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,82-10,93 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,74 рубля. Рубль в боковике Юань в понедельник на Мосбирже в первые часы продемонстрировал повышенную волатильность, и курс сползал в район 10,8 рубля, возможно, на фоне выросшей в последние дни нефти. Однако затем китайская валюта скорректировалась вверх и провела большую часть дня, незначительно колеблясь около уровня 10,9 рубля. "Неопределенность внешних условий заметно выросла в результате существенного обострения конфликта между Израилем и Ираном в конце прошедшей недели. Цены на нефть значительно выросли и приблизились к уровню 75 долларов за баррель после стабилизации около 65 долларов в апреле-мае. Можно ожидать, что рост цен на нефть может дополнительно увеличить интерес к российским активам, по крайней мере в краткосрочной перспективе", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Стоимость нефти к 21.51 мск падала на 1,8%, до 72,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 98 пунктов. Прогнозы Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара" отмечает ряд факторов укрепления рубля, произошедшего в последние месяцы. "Внутренний спрос на валюту ослабел: в мае клиенты банков предъявили минимальный с середины прошлого года спрос. Застрявшие платежи в юанях и рупиях за экспорт в Китай и Индию наконец начали конвертироваться в рубли, увеличивая валютную ликвидность на нашем рынке", - говорит он. Однако снизившиеся с начала года нефтяные цены уже повлияли на продажи валюты экспортерами: в мае нефтегазовые налоги упали на 35% в годовом исчислении, а за пять месяцев года - на 14%, рассуждает Коныгин. "Перенос нефтяных котировок на курс рубля обычно происходит с лагом в три месяца, а это означает, что, несмотря на скачок цен на нефть в последние дни (вероятно, краткосрочный), давление, видимо, летом сохранится. Экспортеры еще уменьшат продажи валюты, особенно после того, как летом направят большую часть вырученной рублевой массы на выплату дивидендов. В третьем квартале начнется ослабление рубля, а год завершится в районе 100 рублей за доллар", - резюмирует он. Пока же, на начавшейся неделе, курс доллара может находиться в интервале 77-80 рублей, юаня – в интервале 10,7-11,1 рубля, оценивает Ващелюк из УК "Первая".

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рынок, москва, израиль, иран, наталья ващелюк, сергей коныгин, ук "первая", "синара"