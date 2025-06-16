https://1prime.ru/20250616/zakharova-858518817.html
Захарова рассказала о содействии выезду российских граждан из Ирана
Захарова рассказала о содействии выезду российских граждан из Ирана - 16.06.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала о содействии выезду российских граждан из Ирана
Содействие выезду российских граждан из Ирана осуществляется дипломатами РФ круглосуточно. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявила официальный... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T09:50+0300
2025-06-16T09:50+0300
2025-06-16T09:50+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Содействие выезду российских граждан из Ирана осуществляется дипломатами РФ круглосуточно. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Содействие выезду осуществляется в круглосуточном режиме российскими дипломатами", - указала она, отвечая на соответствующий вопрос. Каких-либо деталей к сказанному она не добавила. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
https://1prime.ru/20250616/tasnim-858517246.html
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россия, иран, израиль, мария захарова
Политика, РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Мария Захарова
Захарова рассказала о содействии выезду российских граждан из Ирана
Захарова: российские дипломаты круглосуточно помогают выезду россиян из Ирана
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Содействие выезду российских граждан из Ирана осуществляется дипломатами РФ круглосуточно. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Содействие выезду осуществляется в круглосуточном режиме российскими дипломатами", - указала она, отвечая на соответствующий вопрос. Каких-либо деталей к сказанному она не добавила.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
СМИ: Иран применил гиперзвуковые ракеты в ходе удара по Тель-Авиву и Хайфе