https://1prime.ru/20250616/zakharova-858518817.html

Захарова рассказала о содействии выезду российских граждан из Ирана

Захарова рассказала о содействии выезду российских граждан из Ирана - 16.06.2025, ПРАЙМ

Захарова рассказала о содействии выезду российских граждан из Ирана

Содействие выезду российских граждан из Ирана осуществляется дипломатами РФ круглосуточно. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявила официальный... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T09:50+0300

2025-06-16T09:50+0300

2025-06-16T09:50+0300

политика

россия

иран

израиль

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/24/842342404_0:128:3139:1894_1920x0_80_0_0_c4c982d1a287545e708fdf5351496da7.jpg

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Содействие выезду российских граждан из Ирана осуществляется дипломатами РФ круглосуточно. Об этом в беседе с изданием РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Содействие выезду осуществляется в круглосуточном режиме российскими дипломатами", - указала она, отвечая на соответствующий вопрос. Каких-либо деталей к сказанному она не добавила. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.

https://1prime.ru/20250616/tasnim-858517246.html

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, израиль, мария захарова